İstifa Sonrası Sadettin Saran Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu Sürprizi

Antalyaspor’dan ayrılma kararı alan Emre Belözoğlu, görevinden istifa etti. Ayrılık sonrası flaş bir iddia gündeme geldi. Kimse bunu beklemiyordu.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Emre Belözoğlu, milli ara öncesi oynanan ve 5-2 kaybedilen Rizespor maçının ardından istifa sinyali vermişti. Antalyaspor Yönetimi, o maçın ardından Belözoğlu'nun istifasını kabul etmemişti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu, görevinden istifa etti.

Emre Belözoğlu istifası sonrası gündem oldu

SADETTİN SARAN HAREKETE GEÇTİ! FENERBAHÇE’DE EMRE BELÖZOĞLU SESLERİ

Belözoğlu'nun adı son günlerde Fenerbahçe ile anılırken, bu ayrılığın ardından kulislerde yeniden geri dönüş iddiaları da gündeme geldi.

Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, bu sezon Süper Lig'de 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 10 puan topladı. Antalyaspor ile bu yılın ocak ayında sözleşme imzalayan genç teknik adam, Akdeniz ekibinin başında toplamda 28 maçta 1.18 puan ortalaması yakaladı.

