İstifa Sonrası Sadettin Saran Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu Sürprizi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’dan ayrılma kararı alan Emre Belözoğlu için flaş bir iddia gündeme geldi. Görevinden istifa eden Belözoğlu'nun adı son günlerde Fenerbahçe ile anılırken, kulislerden flaş bir iddia gündeme geldi. Sadettin Saran harekete geçti. Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu sürprizi. İşte tüm detaylar…

Son Güncelleme:
İstifa Sonrası Sadettin Saran Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu Sürprizi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalyaspor’dan ayrılma kararı alan Emre Belözoğlu, görevinden istifa etti. Ayrılık sonrası flaş bir iddia gündeme geldi. Kimse bunu beklemiyordu.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Emre Belözoğlu, milli ara öncesi oynanan ve 5-2 kaybedilen Rizespor maçının ardından istifa sinyali vermişti. Antalyaspor Yönetimi, o maçın ardından Belözoğlu'nun istifasını kabul etmemişti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu, görevinden istifa etti.

İstifa Sonrası Sadettin Saran Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu Sürprizi - Resim : 1
Emre Belözoğlu istifası sonrası gündem oldu

SADETTİN SARAN HAREKETE GEÇTİ! FENERBAHÇE’DE EMRE BELÖZOĞLU SESLERİ

Belözoğlu'nun adı son günlerde Fenerbahçe ile anılırken, bu ayrılığın ardından kulislerde yeniden geri dönüş iddiaları da gündeme geldi.

İstifa Sonrası Sadettin Saran Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu Sürprizi - Resim : 2

Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, bu sezon Süper Lig'de 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 10 puan topladı. Antalyaspor ile bu yılın ocak ayında sözleşme imzalayan genç teknik adam, Akdeniz ekibinin başında toplamda 28 maçta 1.18 puan ortalaması yakaladı.

Süper Lig’i Sallayan İstifa: Emre Belözoğlu'ndan Antalyaspor Kararı! Resmen AçıkladıSüper Lig’i Sallayan İstifa: Emre Belözoğlu'ndan Antalyaspor Kararı! Resmen AçıkladıSpor
Beşiktaş’ta Deprem Üstüne Deprem! Derbi Sonrası Sergen Yalçın Biletini Kesti: Yıldız İsim Takıma Veda EdiyorBeşiktaş’ta Deprem Üstüne Deprem! Derbi Sonrası Sergen Yalçın Biletini Kesti: Yıldız İsim Takıma Veda EdiyorSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Emre Belözoğlu Fenerbahçe Sadettin Saran
Son Güncelleme:
Coca Cola ve Pepsi'ye Rakip Olarak Piyasaya Girmişti! Dev Şirket 2.6 Milyon Dolarla İflas Bayrağını Çekti
Dev Şirket 2.6 Milyon Dolarla İflas Etti
Fenerbahçe'de Flaş Mert Hakan Gelişmesi: Tam 7 Ay Sonra!
Fenerbahçe'de Flaş Mert Hakan Gelişmesi
Süper Lig’i Sallayan İstifa: Emre Belözoğlu'ndan Antalyaspor Kararı! Resmen Açıkladı
Süper Lig'i Sallayan İstifa Kararı
ÇOK OKUNANLAR
Kahramanmaraş Depremini Bilmişti! Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Marmara İçin Korkutan Uyarı: En Kötüsüne Hazır Olun Marmara Depremi İçin Korkutan Uyarı
Avukat Serdar Öktem Cinayetinde Talimat Veren Kişi Ortaya Çıktı Serdar Öktem Cinayetinde Talimat Yurt Dışından
Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı
Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter Gerçeği Açıkladı! Herkes Yanlış Biliyormuş…Belinde Platin Yok, Ferdi Aydın Patronu Değil Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter Gerçeği Açıkladı! Herkes Yanlış Biliyormuş…Belinde Platin Yok
Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek