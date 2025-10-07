Fenerbahçe'de Flaş Mert Hakan Gelişmesi: Tam 7 Ay Sonra!

Fenerbahçe'de kritik bir Mert Hakan Yandaş gelişmesi yaşandı. Uzun süredir yeşil sahalardan uzak olan milli oyuncunun sahalara ne zaman döneceği belli oldu.

Fenerbahçe ile sahaya en son 28 Mart’ta çıkan Mert Hakan Yandaş ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Mert Hakan’ın sahalara dönüşüyle ilgili tarih belli oldu.

Fanatik’in aktardığına göre, Mert Hakan Yandaş’ın milli aranın ardından sahalara döneceği bildirildi.

Öte yandan Fenerbahçe’de Benfica maçından sonra ortalarda görünmeyen Jhon Duran’ın da milli aradan sonra saha içi çalışmalara başlayacağı kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe
