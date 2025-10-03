Bu Kare Çok Konuşulur! Fenerbahçe Maçına Damga Vuran Görüntü: Mert Hakan Yine Yaptı Yapacağını

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Nice yenerek galibiyetle tanıştı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, maçı bazı futbolcularla tribünden takip etti.

O FUTBOLCULARLA TRİBÜNDEN İZLEDİ

Yeni Başkan Saran, karşılaşmayı kadroda bulunmayan futbolcularla izledi. Tribünde samimi anların yaşandığı görülürken, futbolcuların başkanlarıyla yakın iletişim kurması dikkat çekti.

İşte maça damga vuran o görüntü

MERT HAKAN YANDAŞ YİNE YAPTI YAPACAĞINI

Maç esnasında kameralara yansıyan bir an, sosyal medyada gündem oldu. Başkan Sadettin Saran'ın, Mert Hakan Yandaş'a su uzattığı görüntüler taraftarlar tarafından ilgiyle karşılandı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise ‘Mert Hakan Yandaş, yine yaptı yapacağını’ yorumunda bulundu.

