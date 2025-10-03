Bu Kare Çok Konuşulur! Fenerbahçe Maçına Damga Vuran Görüntü: Mert Hakan Yine Yaptı Yapacağını

Fenerbahçe, dün akşam kendi evinde Fransa devi Nice’sı 2-1’lik skorla devirdi. Sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı Sadettin Saran, maçı bazı isimlerle tribünlerden izledi. O anlarda Mert Hakan Yandaş’ın hareketi ise maçın önüne geçti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Nice yenerek galibiyetle tanıştı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, maçı bazı futbolcularla tribünden takip etti.

O FUTBOLCULARLA TRİBÜNDEN İZLEDİ

Yeni Başkan Saran, karşılaşmayı kadroda bulunmayan futbolcularla izledi. Tribünde samimi anların yaşandığı görülürken, futbolcuların başkanlarıyla yakın iletişim kurması dikkat çekti.

Bu Kare Çok Konuşulur! Fenerbahçe Maçına Damga Vuran Görüntü: Mert Hakan Yine Yaptı Yapacağını - Resim : 1
İşte maça damga vuran o görüntü

MERT HAKAN YANDAŞ YİNE YAPTI YAPACAĞINI

Maç esnasında kameralara yansıyan bir an, sosyal medyada gündem oldu. Başkan Sadettin Saran'ın, Mert Hakan Yandaş'a su uzattığı görüntüler taraftarlar tarafından ilgiyle karşılandı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise ‘Mert Hakan Yandaş, yine yaptı yapacağını’ yorumunda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

