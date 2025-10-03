‘Nice’ Zaferlere Fenerbahçe! Yeni Vizyon Kerem Potter

Fenerbahçe, dün akşam UEFA Avrupa Ligi’nde Fransa devi Nice’ı 2-1’lik skorla yenmeyi başardı. Alınan galibiyet sonrası spor manşetleri merak konusu oldu. Günün spor manşetlerinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un haberlerine 1 dakika göz atın.

SPOR SAYFALARININ BUGÜNKÜ MANŞETLERİNE VE HABERLERİNE HIZLICA BİR GÖZ ATIN...

