Yenilgiyi Hazmedemeyince Olanlar Oldu! Avrupa Ligi’nde Türk Futbolcuya Olay Hareket

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Samsunspor, deplasmanda Polonya ekibi Legia Varşova'yı 1-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar 27 yıl sonra Avrupa’da ilk gol sevincini yaşamış oldu. Kaptan Zeki Yavru’ya yapılan hareket ise büyük tepki topladı.

ZEKİ YAVRU’YA BÜYÜK SAYGISIZLIK

Karşılaşmanın son anlarında yaşanan olay, büyük lekeye neden oldu. 90. dakikada sakatlanan Zeki Yavru, yerde kalınca rakip oyunculardan olay hareket geldi. Legia Varşova'nın kaptanı Artur Jedrzejczyk, Yavru'yu bacaklarından tutarak saha dışına taşımaya çalıştı. Bu hareket hem sahada hem de sosyal medyada büyük tepki topladı.

Zeki Yavru'ya yapılan saygısızlık

KULÜPTEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Tepkilerin büyümesinin ardından Legia Varşova Kulübü, resmi açıklama yaparak kaptanlarını kınadı. Yapılan açıklamada, "Sahada ve saha dışında her türlü saygısız ve kışkırtıcı davranışın karşısındayız" denildi. Kulübün bu açıklaması, Jedrzejczyk'in hareketinin kendi camiaları tarafından da tasvip edilmediğini gösterdi.

