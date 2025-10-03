Yenilgiyi Hazmedemeyince Olanlar Oldu! Avrupa Ligi’nde Türk Futbolcuya Olay Hareket

UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor, Legia Varşova’yı yenmeyi bildi. Kritik maçta kırmızı-beyazlıların kaptanı Zeki Yavru’ya yapılan saygısızlık ise gündem oldu. Rakip oyuncudan olay hareket, yerde tutup kaldırmaya çalıştı. Bu hareket hem sahada hem de sosyal medyadan büyük tepki topladı.

Yenilgiyi Hazmedemeyince Olanlar Oldu! Avrupa Ligi’nde Türk Futbolcuya Olay Hareket
UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Samsunspor, deplasmanda Polonya ekibi Legia Varşova'yı 1-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar 27 yıl sonra Avrupa’da ilk gol sevincini yaşamış oldu. Kaptan Zeki Yavru’ya yapılan hareket ise büyük tepki topladı.

ZEKİ YAVRU’YA BÜYÜK SAYGISIZLIK

Karşılaşmanın son anlarında yaşanan olay, büyük lekeye neden oldu. 90. dakikada sakatlanan Zeki Yavru, yerde kalınca rakip oyunculardan olay hareket geldi. Legia Varşova'nın kaptanı Artur Jedrzejczyk, Yavru'yu bacaklarından tutarak saha dışına taşımaya çalıştı. Bu hareket hem sahada hem de sosyal medyada büyük tepki topladı.

Yenilgiyi Hazmedemeyince Olanlar Oldu! Avrupa Ligi’nde Türk Futbolcuya Olay Hareket - Resim : 1
Zeki Yavru'ya yapılan saygısızlık

KULÜPTEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Tepkilerin büyümesinin ardından Legia Varşova Kulübü, resmi açıklama yaparak kaptanlarını kınadı. Yapılan açıklamada, "Sahada ve saha dışında her türlü saygısız ve kışkırtıcı davranışın karşısındayız" denildi. Kulübün bu açıklaması, Jedrzejczyk'in hareketinin kendi camiaları tarafından da tasvip edilmediğini gösterdi.

