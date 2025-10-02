Fenerbahçe – Nice Maçında İlk 11’ler Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fransa temsilcisi Nice’i konuk ediyor. Mücadele öncesinde her iki takımın da ilk 11’i belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fransa temsilcisi Nice ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde her iki takımın da ilk 11’i belli oldu.

Karşılaşma, Chobani Stadyumu’nda oynanacak ve Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak.

İŞTE İKİ TAKIMIN SAHAYA ÇIKACAĞI İLK 11'LER:

Fenerbahçe:
Ederson – Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown – İsmail Yüksek, Asensio – Talisca, Nene, Kerem Aktürkoğlu – En-Nesyri

Nice:
Diouf – Clauss, Bah, Oppong, Bard – Louchet, Vanhoutte, Sanson – Gouveia, Boga, Carlos

Zorlu mücadele saat 19.45'e başlayacak.

