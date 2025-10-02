Trabzonspor’dan Sürpriz İmza! Anlaşma Tamam, Hayırlı Uğurlu Olsun

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trabzonspor Kulübü, futbol takımı forma kol altı sponsorluğu için Reges Elektrik ile sözleşme imzaladı.

TRABZONSPOR’DAN SÜRPRİZ İMZA

İstanbul'daki bir otelde düzenlenen sözleşme imza törenine bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan ile Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Enver Altuncu katıldı.

Törende konuşan Ertuğrul Doğan, önemli bir iş birliğine imza attıklarına değinerek, "Trabzonspor olarak sadece sportif alanda değil güçlü kurumsal yapımız ve değerlerimize yakışan ortaklıklarımızla yolumuza devam ediyoruz. Bu kapsamda ülkemizin enerji sektörünün önemli kuruluşlarından Reges Elektrik ile forma kol altı sponsorluğu anlaşmasını imzaladık. Bizim için her sponsorluk sadece bir destek değil, Trabzonspor markasına duyulan güvenin de göstergesidir. Reges Elektrik'in vizyonunun kulübümüz hedefleriyle örtüştüğüne inanıyor, bu iş birliğinin her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un Türkiye'nin en önemli markalarından biri olduğunu aktaran Doğan, "Trabzonlu iş insanlarının bu işe verdiği önem çok değerli. İş insanlarımızın devreye girmesi lazım. Onlar bu işin içinde ne kadar olursa kulübümüzü o kadar büyütürüz. Trabzonspor, tüm Trabzonluların en önemli değeri. Herkesin bir araya gelmesiyle ancak zirvede olabiliriz." açıklamasını yaptı.

