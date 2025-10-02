Trabzonspor’dan Sürpriz İmza! Anlaşma Tamam, Hayırlı Uğurlu Olsun

Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Trabzonspor'un yeni sponsoru belli oldu. İmzalar atıldı, hayırlı uğurlu olsun.

Son Güncelleme:
Trabzonspor’dan Sürpriz İmza! Anlaşma Tamam, Hayırlı Uğurlu Olsun
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trabzonspor Kulübü, futbol takımı forma kol altı sponsorluğu için Reges Elektrik ile sözleşme imzaladı.

TRABZONSPOR’DAN SÜRPRİZ İMZA

İstanbul'daki bir otelde düzenlenen sözleşme imza törenine bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan ile Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Enver Altuncu katıldı.

Törende konuşan Ertuğrul Doğan, önemli bir iş birliğine imza attıklarına değinerek, "Trabzonspor olarak sadece sportif alanda değil güçlü kurumsal yapımız ve değerlerimize yakışan ortaklıklarımızla yolumuza devam ediyoruz. Bu kapsamda ülkemizin enerji sektörünün önemli kuruluşlarından Reges Elektrik ile forma kol altı sponsorluğu anlaşmasını imzaladık. Bizim için her sponsorluk sadece bir destek değil, Trabzonspor markasına duyulan güvenin de göstergesidir. Reges Elektrik'in vizyonunun kulübümüz hedefleriyle örtüştüğüne inanıyor, bu iş birliğinin her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un Türkiye'nin en önemli markalarından biri olduğunu aktaran Doğan, "Trabzonlu iş insanlarının bu işe verdiği önem çok değerli. İş insanlarımızın devreye girmesi lazım. Onlar bu işin içinde ne kadar olursa kulübümüzü o kadar büyütürüz. Trabzonspor, tüm Trabzonluların en önemli değeri. Herkesin bir araya gelmesiyle ancak zirvede olabiliriz." açıklamasını yaptı.

Galatasaray’ın Yıldızı Leroy Sane Aldığı Haberle Yıkıldı! Resmen AçıkladılarGalatasaray’ın Yıldızı Leroy Sane Aldığı Haberle Yıkıldı! Resmen AçıkladılarSpor
Trabzonspor-Kayserispor Maçını Hakemi Belli OlacakTrabzonspor-Kayserispor Maçını Hakemi Belli OlacakSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Trabzonspor Süper Lig
Son Güncelleme:
Hamide Doğangün'den Büyük Başarı Hamide Doğangün'den Büyük Başarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis’te Sinyali Vermişti! Beklenen Oran Açıklandı: İşte Memur ve Emeklinin Zamlı Maaş Tablosu İşte Memur ve Emeklinin Zamlı Maaş Tablosu
Bakan Uraloğlu Güzel Haberi Duyurdu: 6 Saatlik Ankara-Samsun Yolu 2 Saate Düşecek! İşte Son Durum 6 Saatlik Yol 2 Saate Düşecek!
Galatasaray’ın Yıldızı Leroy Sane Aldığı Haberle Yıkıldı! Resmen Açıkladılar Leroy Sane'ye Hayatının Şoku
ÇOK OKUNANLAR
Marmara Denizi'nde 3 Dakikada 2 Şiddetli Deprem... Birçok İlden Hissedildi Marmara Denizi'nde 3 Dakikada 2 Şiddetli Deprem
Sumud Filosu Aktivistleri Nerede? Beklenen Açıklama Geldi Sumud Filosu Aktivistlerinin Son Durumu Ne?
Marmaraereğlisi Depremi Sonrası Uzmanlardan Peş Peşe Açıklamalar... Büyük Depremi Tetikler mi? Marmaraereğlisi Depremi Sonrası Uzmanlardan Peş Peşe Açıklamalar
İktidara Yakın Sabah Gazetesinden İddia: Bugün 7 Belediye Başkanı AKP'ye Katılacak Bugün 7 Belediye Başkanı AKP'ye Katılacak
Güllü'nün Ölümü Artık Cinayet Masasında! Soruşturmada Dengeler Değişti, O İki Erkek Kim? Güllü'nün Ölümü Artık Cinayet Masasında!