Hamide Doğangün'den Büyük Başarı

Hindistan'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Hamide Doğangün'den gümüş madalya başarısı geldi.

Hamide Doğangün'den Büyük Başarı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 100m T53 kategorisinde mücadele eden Hamide Doğangün, büyük bir başarıya imza attı.

Hindistan'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 100m T53 kategorisinde piste çıkan Hamide Doğangün, kariyer en iyi derecesini yaparak 15.96 ile gümüş madalya kazandı. Daha önce 800m'de dünya üçüncüsü olan Doğangün, böylece şampiyondaki ikinci madalyasını elde etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Arda Güler Türk Futbolunda Tarihe Geçti! Yeni Piyasa Değeri Ortalığı Kasıp Kavurdu Arda Güler Türk Futbolunda Tarihe Geçti
Galatasaray’ın Yıldızı Leroy Sane Aldığı Haberle Yıkıldı! Resmen Açıkladılar Leroy Sane'ye Hayatının Şoku
3 Ay Önce Sırra Kadem Basmıştı: Küçük Pablo'yu Bulana Anında 50 Bin TL Ödül Verilecek Pablo'yu Bulana Anında 50 Bin TL Ödül
Trabzonspor-Kayserispor Maçını Hakemi Belli Olacak Trabzonspor-Kayserispor Maçını Hakemi Belli Olacak
ÇOK OKUNANLAR
Marmara Denizi'nde 3 Dakikada 2 Şiddetli Deprem... Birçok İlden Hissedildi Marmara Denizi'nde 3 Dakikada 2 Şiddetli Deprem
Sumud Filosu Aktivistleri Nerede? Beklenen Açıklama Geldi Sumud Filosu Aktivistlerinin Son Durumu Ne?
Marmaraereğlisi Depremi Sonrası Uzmanlardan Peş Peşe Açıklamalar... Büyük Depremi Tetikler mi? Marmaraereğlisi Depremi Sonrası Uzmanlardan Peş Peşe Açıklamalar
İktidara Yakın Sabah Gazetesinden İddia: Bugün 7 Belediye Başkanı AKP'ye Katılacak Bugün 7 Belediye Başkanı AKP'ye Katılacak
Güllü'nün Ölümü Artık Cinayet Masasında! Soruşturmada Dengeler Değişti, O İki Erkek Kim? Güllü'nün Ölümü Artık Cinayet Masasında!