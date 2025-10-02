Hamide Doğangün'den Büyük Başarı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 100m T53 kategorisinde mücadele eden Hamide Doğangün, büyük bir başarıya imza attı.

Hindistan'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 100m T53 kategorisinde piste çıkan Hamide Doğangün, kariyer en iyi derecesini yaparak 15.96 ile gümüş madalya kazandı. Daha önce 800m'de dünya üçüncüsü olan Doğangün, böylece şampiyondaki ikinci madalyasını elde etti.

