Galatasaray’a büyük umutlarla gelen ancak büyük hayal kırıklığı yaşayan Leroy Sane, aldığı haberle yıkıldı. Yıldız isim Almanya Milli Takımı'na çağrılmadı.

Galatasaray'ın Yıldızı Leroy Sane Aldığı Haberle Yıkıldı! Resmen Açıkladılar
Bayern Münih’ten Galatasaray’a transfer olan Leroy Sane, performansıyla tam bir hayal kırıklığı oldu. Son olarak Liverpool maçında yedek kulübesinde oturan ve forma şansı bulamayan yıldız futbolcu, aldığı haberle adeta yıkıldı.

LEROY SANE’YE HAYATININ ŞOKU

Almanya A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası eleme gruplarında oynanacak Lüksemburg ve Kuzey İrlanda maçlarının aday kadrosunu açıkladı. Teknik heyet, Leroy Sane'yi kadroya dahil etmedi. Bu gelişme, Alman futbolcu için kariyerinde ciddi bir kırılma olarak değerlendiriliyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sane, bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 8 resmi maçta görev aldı. Alman oyuncu, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asist üretebildi. Ancak sergilediği performansın beklentilerin gerisinde kaldığı yorumları yapılıyor.

