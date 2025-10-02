Okan Buruk Kara Kara Düşünüyor! Galatasaray’a Beşiktaş Derbisi Öncesi Osimhen Şoku

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiliz devi Liverpool’u mağlup ederek tarih yazan Galatasaray’da Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürüyor. Gözler ise yıldız golcü Victor Osimhen’e çevrildi.

ANTRENMANLARA KATILMADI

Kritik derbi öncesi gözler Osimhen’e çevrildi. Liverpool maçında sakatlık yaşayan Nijeryalı yıldız, sabah antrenmanında takımla birlikte yer almadı.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA OSİMHEN OYNAYACAK MI?

Osimhen'in, takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi. Yıldız futbolcunun durumu, Beşiktaş derbisi öncesinde teknik heyetin en kritik gündem maddesi oldu. Şuan için ne takımdan ne de yıldız oyuncudan resmi bir açıklama gelmedi.

Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de 7 maçını da kazanan lider Galatasaray ile Sergen Yalçın'la çıkışa geçen Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'taki Galatasaray - Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki dev mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

