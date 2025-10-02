Okan Buruk Kara Kara Düşünüyor! Galatasaray’a Beşiktaş Derbisi Öncesi Osimhen Şoku

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u deviren Galatasaray, Beşiktaş derbisine hazırlanmaya başladı. Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlıları yenerek yenilgisizliğini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen krizi yaşanıyor. Milli takımdan sakat dönen Osimhen’den gelen son bilgi taraftarı şaşkına çevirdi. Okan Buruk’un tüm planları altüst oldu.

Son Güncelleme:
Okan Buruk Kara Kara Düşünüyor! Galatasaray’a Beşiktaş Derbisi Öncesi Osimhen Şoku
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiliz devi Liverpool’u mağlup ederek tarih yazan Galatasaray’da Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürüyor. Gözler ise yıldız golcü Victor Osimhen’e çevrildi.

Okan Buruk Kara Kara Düşünüyor! Galatasaray’a Beşiktaş Derbisi Öncesi Osimhen Şoku - Resim : 1

ANTRENMANLARA KATILMADI

Kritik derbi öncesi gözler Osimhen’e çevrildi. Liverpool maçında sakatlık yaşayan Nijeryalı yıldız, sabah antrenmanında takımla birlikte yer almadı.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA OSİMHEN OYNAYACAK MI?

Osimhen'in, takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi. Yıldız futbolcunun durumu, Beşiktaş derbisi öncesinde teknik heyetin en kritik gündem maddesi oldu. Şuan için ne takımdan ne de yıldız oyuncudan resmi bir açıklama gelmedi.

Okan Buruk Kara Kara Düşünüyor! Galatasaray’a Beşiktaş Derbisi Öncesi Osimhen Şoku - Resim : 2
Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de 7 maçını da kazanan lider Galatasaray ile Sergen Yalçın'la çıkışa geçen Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'taki Galatasaray - Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki dev mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Arda Güler Türk Futbolunda Tarihe Geçti! Yeni Piyasa Değeri Ortalığı Kasıp KavurduArda Güler Türk Futbolunda Tarihe Geçti! Yeni Piyasa Değeri Ortalığı Kasıp KavurduSpor
Beşiktaş'ta 'Galatasaray' Hazırlığı! Derbi Çalışmaları SürüyorBeşiktaş'ta 'Galatasaray' Hazırlığı! Derbi Çalışmaları SürüyorSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray Osimhen Beşiktaş
Son Güncelleme:
Bakan Uraloğlu Güzel Haberi Duyurdu: 6 Saatlik Ankara-Samsun Yolu 2 Saate Düşecek! İşte Son Durum 6 Saatlik Yol 2 Saate Düşecek!
Arda Güler Türk Futbolunda Tarihe Geçti! Yeni Piyasa Değeri Ortalığı Kasıp Kavurdu Arda Güler Türk Futbolunda Tarihe Geçti
Okan Buruk Kara Kara Düşünüyor! Galatasaray’a Beşiktaş Derbisi Öncesi Osimhen Şoku Beşiktaş Derbisi Öncesi Osimhen Şoku
Beşiktaş'ta 'Galatasaray' Hazırlığı! Derbi Çalışmaları Sürüyor Beşiktaş'ta 'Galatasaray' Hazırlığı! Derbi Çalışmaları Sürüyor
ÇOK OKUNANLAR
Marmara Denizi'nde 3 Dakikada 2 Şiddetli Deprem... Birçok İlden Hissedildi Marmara Denizi'nde 3 Dakikada 2 Şiddetli Deprem
Küresel Sumud Filosu’nda Son Durum! Kaç Tekne ve Aktivist Alıkonuldu? Mikeno Gemisi ile Temas Sürüyor mu? Kaç Tekne ve Aktivist Alıkonuldu? Mikeno Gemisi ile Temas Sürüyor mu?
İktidara Yakın Sabah Gazetesinden İddia: Bugün 7 Belediye Başkanı AKP'ye Katılacak Bugün 7 Belediye Başkanı AKP'ye Katılacak
Marmaraereğlisi Depremi Sonrası Uzmanlardan Peş Peşe Açıklamalar... Büyük Depremi Tetikler mi? Marmaraereğlisi Depremi Sonrası Uzmanlardan Peş Peşe Açıklamalar
Güllü'nün Ölümü Artık Cinayet Masasında! Soruşturmada Dengeler Değişti, O İki Erkek Kim? Güllü'nün Ölümü Artık Cinayet Masasında!