Arda Güler Türk Futbolunda Tarihe Geçti! Yeni Piyasa Değeri Ortalığı Kasıp Kavurdu

İspanya devi Real Madrid’de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Türk futbolunda tarihe geçti.

ARDA GÜLER TÜRK FUTBOLUNDA TARİHE GEÇTİ

Arda Güler’in başarılı performansı sonrası piyasa değeri 45 milyon eurodan 60 milyon euroya yükseldi. Bu artış, Arda'nın hem İspanya'da hem de Avrupa'da gösterdiği gelişimin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi

BU ARTIŞ BAŞARISININ GÖSTERGESİ OLDU

Bu yükselişle birlikte Arda Güler, Türk futbol tarihinin en değerli oyuncularından biri konumuna getirdi.

Real Madrid'de bulduğu sürelerde sergilediği teknik kapasite ve oyun zekâsı, futbol otoriteleri tarafından da övgüyle anılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi