Beşiktaş Derbisinde Galatasaray'ın 'Tecrübeli'si Barış Alper Yılmaz Oldu

Süper Lig'de gözler cumartesi günü oynanacak derbiye çevrilirken, maç öncesi notlarda "en tecrübeli isim" belli oldu. Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Beşiktaş'a karşı oynadığı 8 derbiyle takımının en deneyimli oyuncusu olarak yer alıyor.

Beşiktaş Derbisinde Galatasaray'ın 'Tecrübeli'si Barış Alper Yılmaz Oldu
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, 4 Ekim Cumartesi günü RAMS Park'ta Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu sezona kadar takımda derbilerde en deneyimli isim Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera yer alıyordu. Muslera'nın takımdan ayrılmasının ardından en deneyimlisi isim ise Barış Alper Yılmaz oldu.

Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılılarda Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı toplam 16 derbiye çıktı. 2021-2022 sezonunda Ankara Keçiörengücü'nden transfer olan 25 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş'a karşı oynadığı 7'si Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 8 derbide Galatasaray 4 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı.

Lucas Torreira

ARDINDAN TORREİRA GELİYOR

Bu sezon Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2 karşılaşmaya çıkan Barış Alper, hepsi ligde 3 gol sevinci yaşadı.

Barış Alper Yılmaz'ın ardından sarı-kırmızılılarda Beşiktaş derbilerinde Lucas Torreira 7, Mauro Icardi ile Abdülkerim Bardakcı da 6 kez sahada yer aldı.

