Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu Krizi! Maça Saatler Kala Açıkladı: TFF İnceleme Başlattı

Süper Lig devi Fenerbahçe, bu akşam Fransa devi Nice ile karşılaşacak. Kritik maç öncesi Kerem Aktürkoğlu ile ilgili kritik bir iddia gündeme geldi.

O İDDİLAR SONRASI TFF DEVREYE GİRDİ

Fenerbahçe’nin Türkiye Futbol Federasyonu’na sunduğu resmi belgelerde Kerem Aktürkoğlu’nun maaşının asgari ücret seviyesinde "1907 TL" gibi sembolik bir rakamla gösterildiği haberleri ardından Türkiye Futbol Federasyonunun devreye girdiği ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Galatasaray muhabiri Haluk Yürekli’nin iddiasına göre, Kerem Aktürkoğlu’nun belirtilen sözleşme usulsüzlükleri nedeniyle TFF tarafından inceleme başlattı. Kerem'in gerçek gelirlerinin büyük kısmı eski yönetici Hakan Safi veya Safi Holding üzerinden düzenlendiği iddia edildi. "İmaj hakkı sözleşmesi" kapsamında Kerem Aktürkoğlu’na yıllık 7 milyon Euro, toplamda ise 28 ila 35 milyon Euro arasında bir ödeme planlandığı belirtiliyor.

Bu yapı nedeniyle kulüp ile oyuncu arasındaki mali bağın sembolik düzeyde kaldığı, asıl ilişkinin Safi Holding üzerinden yürütüldüğü de iddia edildi.

