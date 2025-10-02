Futbolcular İstedi, Sadettin Saran Düğmeye Bastı! Fenerbahçe’den Flaş Tedesco Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ali Koç’un ardından Fenerbahçe’nin yeni başkanı olan Sadettin Saran’ın Tedesco kararı merak konusu oluyordu. Beklenen açıklama ise sonunda geldi. Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe kariyeri belli oldu.

OYUNCULAR İSTEDİ SADETTİN SARAN ONAYLADI

Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertli futbolcular, Tedesco'dan duydukları memnuniyeti doğrudan yönetime iletti.

Oyuncuların büyük çoğunluğu, "Tedesco ile çok iyi anlaşıyoruz" mesajını verdi. Bunun üzerine Başkan Sadettin Saran, tereddüt etmeden "Tedesco ile yola devam!" dedi.

Fenerbahçe'den Tedesco kararı

İSMAİL YÜKSEK’TEN TEDESCO’YA ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Bu karar ile birlikte takım içindeki uyumsuzlukların giderilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden İsmail Yüksek, Nice maçı öncesi yaptığı açıklamada hocası Tedesco'ya övgüler yağdırdı. Yüksek, "Hocanın gerçekten inanılmaz pozitif bir yönü var. Her oyuncuya eşit seviyede ve pozitif yaklaşıyor. 4-5 dil biliyor. Bizlere yakın olması da çok önemli. Hocalıktan ziyade zaman zaman da ağabeylik yapıyor" ifadelerini kullandı.

