Fenerbahçe’de en çok konuşulan isimlerin başında Domenico Tedesco geliyor. Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan İtalyan teknik direktörün kaderi futbolcuların bu hamlesiyle değişti. Oyuncuların bu durumu sonrası Fenerbahçe’nin yeni Başkanı Sadettin Karan’dan flaş bir karar alındı. İşte son dakika Fenerbahçe haberinin detayları…

Futbolcular İstedi, Sadettin Saran Düğmeye Bastı! Fenerbahçe’den Flaş Tedesco Kararı
Ali Koç’un ardından Fenerbahçe’nin yeni başkanı olan Sadettin Saran’ın Tedesco kararı merak konusu oluyordu. Beklenen açıklama ise sonunda geldi. Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe kariyeri belli oldu.

OYUNCULAR İSTEDİ SADETTİN SARAN ONAYLADI

Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertli futbolcular, Tedesco'dan duydukları memnuniyeti doğrudan yönetime iletti.

Oyuncuların büyük çoğunluğu, "Tedesco ile çok iyi anlaşıyoruz" mesajını verdi. Bunun üzerine Başkan Sadettin Saran, tereddüt etmeden "Tedesco ile yola devam!" dedi.

Futbolcular İstedi, Sadettin Saran Düğmeye Bastı! Fenerbahçe’den Flaş Tedesco Kararı - Resim : 1
Fenerbahçe'den Tedesco kararı

İSMAİL YÜKSEK’TEN TEDESCO’YA ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Bu karar ile birlikte takım içindeki uyumsuzlukların giderilmesi bekleniyor.

Futbolcular İstedi, Sadettin Saran Düğmeye Bastı! Fenerbahçe’den Flaş Tedesco Kararı - Resim : 2

Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden İsmail Yüksek, Nice maçı öncesi yaptığı açıklamada hocası Tedesco'ya övgüler yağdırdı. Yüksek, "Hocanın gerçekten inanılmaz pozitif bir yönü var. Her oyuncuya eşit seviyede ve pozitif yaklaşıyor. 4-5 dil biliyor. Bizlere yakın olması da çok önemli. Hocalıktan ziyade zaman zaman da ağabeylik yapıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sabah

Fenerbahçe Sadettin Saran
