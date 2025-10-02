Galatasaray’da Icardi Krizi! Okan Buruk Ne Yapacağını Şaşırdı: Liverpool Maçı Sonrası Yaptığı Hareketi Olay Oldu
Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u kendi evinde 1-0 mağlup eden Galatasaray’da Mauro Icardi krizi patlak verdi. Galibiyete rağmen Arjantinli golcünün mutsuz tavırları sosyal medyada gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarla nedenini merakla araştırmaya başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Liverpool’u sahasında ağırlayan Galatasaray, Victor Osimhen’in penaltı golüyle karşılaşmayı 1-0 kazanmayı bildi. Maç sonu Icardi’nin mutsuz tavırları ise herkesi şoke etti.
HERKES SEVİNİRKEN O MUTSUZDU
Liverpool zaferi sonrası tüm Galatasaraylı futbolcular sevinirken Icardi’nin mutsuz tavırları sosyal medyada gündem oldu. Kimse ne olduğunu anlayamadı.
O TAVIRLARININ NEDENİ MERAK KONUSU OLDU
Galatasaraylı futbolcuların sevindiği sırada Arjantinli futbolcunun kenarda kalıp onları izlediği anlar sosyal medyada defalarca izlendi. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu hareketin nedenini merakla araştırmaya başladı.
MAÇ SONU GELENEĞİNİ BOZDU! PAYLAŞIM YAPMADI
Mauro Icardi’nin galibiyet sonrası herhangi bir paylaşım yapmamasına da dikkat çeken kullanıcılar bir sorun olup olmadığına dair korkularını dile getirdi. Maça yedek kulübesinde başlayan Mauro Icardi, 72. dakikada Victor Osimhen'in yerine oyuna dahil olmuştu.
