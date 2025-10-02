İşte Tedesco'nun Nice Maçı Planı! Muhtemel İlk 11'ler Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Nice'i konuk edecek olan Fenerbahçe'nin muhtemelen ilk 11'i belli oldu. İşte Tedesco'nun 'zafer' planı...

İşte Tedesco'nun Nice Maçı Planı! Muhtemel İlk 11'ler Belli Oldu
UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe bugün sahasında Nice ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın öncesinde muhtemel ilk 11’ler de netleşmeye başladı.

Chobani Stadı’nda 19.45 başlayacak karşılaşmada Sırbistan'dan Srdjan Jovanovic düdük çalacak.

Fenerbahçe’de sakatlığı nedeniyle bir süredir takımla antrenmanlara çıkmayan Jhon Duran’ın kadroda olması beklenmezken, Dinamo Zagreb maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Anderson Talisca ise takıma dönecek.

Tedesco'nun oyun planı netleşmeye başladı.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun

İşte karşılaşmanın muhtemel 11’leri:

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, A.Brown, Fred, İsmail, Szymanski, Nene, Kerem, En-Nesyri.

NICE: Diouf, Bah, Mombito, Mendy, Clauss, Sanson, Vanhoutte, Bard, Diop, Cho, Moffi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi
