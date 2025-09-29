Fenerbahçe Taraftarı Islıklamıştı! Talisca'dan Bomba Paylaşım Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-0'lık skorla aldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri penaltıdan Anderson Talisca ve Sebastian Szymanski attı. Brezilyalı yıldız Talisca'nın penaltı öncesi ıslıklanması ise gündem olmuştu.

ISLIKLANARAK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Fenerbahçe'de Anderson Talisca, kullandığı penaltı öncesi taraftarlar tarafından ıslıklandı. Tepki gören Talisca'dan gelecek açıklama ise merak konusu olmuştu.

TALISCA'DAN BOMBA PAYLAŞIM

Bu durum sonrası Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Talisca'nın yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Disiplin, alkış olmadığında bile, motivasyon olmadığında bile, kimse sana inanmadığında bile, her gün devam edebilmektir.

Talisca'nın paylaşımı...

Tekrar ettiklerinle bir kimlik yaratırsın. Eğer rol yapmakta ısrar edersen, aklın o kişi olduğuna inanır."

Kaynak: Haber Merkezi