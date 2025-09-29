Fenerbahçe Taraftarı Islıklamıştı! Talisca'dan Bomba Paylaşım Geldi

Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Anderson Talisca, Antalyaspor maçında penaltı atışı öncesi ıslıklanarak tepki görmüştü. Gördüğü tepki sonrası Brezilyalı yıldızdan sosyal medya hesabından bomba bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe Taraftarı Islıklamıştı! Talisca'dan Bomba Paylaşım Geldi
Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-0'lık skorla aldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri penaltıdan Anderson Talisca ve Sebastian Szymanski attı. Brezilyalı yıldız Talisca'nın penaltı öncesi ıslıklanması ise gündem olmuştu.

ISLIKLANARAK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Fenerbahçe'de Anderson Talisca, kullandığı penaltı öncesi taraftarlar tarafından ıslıklandı. Tepki gören Talisca'dan gelecek açıklama ise merak konusu olmuştu.

Fenerbahçe Taraftarı Islıklamıştı! Talisca'dan Bomba Paylaşım Geldi - Resim : 1

TALISCA'DAN BOMBA PAYLAŞIM

Bu durum sonrası Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Talisca'nın yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Disiplin, alkış olmadığında bile, motivasyon olmadığında bile, kimse sana inanmadığında bile, her gün devam edebilmektir.

Fenerbahçe Taraftarı Islıklamıştı! Talisca'dan Bomba Paylaşım Geldi - Resim : 2
Talisca'nın paylaşımı...

Tekrar ettiklerinle bir kimlik yaratırsın. Eğer rol yapmakta ısrar edersen, aklın o kişi olduğuna inanır."

Kaynak: Haber Merkezi

Anderson Talisca Fenerbahçe
