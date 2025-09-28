Fenerbahçe 6.7'lik Depremle Sallanıyor! Bu İtiraf Çok Konuşulur: Tedesco'nun Ne Yaptığını Yardımcısı Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Sadettin Saran dönemi başladı. Ali Koç'un getirdiği İtalyan teknik direktör Tedesco, aldığı sonuçlar itibariyle eleştirilerin hedefinde olurken çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

TEDESCO HAKKINDA ÇARPICI İDDİA

Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi hazırlıklar devam ederken teknik direktör Domenico Tedesco’nun geleceğine dair tartışmalar devam ediyor.

Tedesco hakkında çarpıcı itiraf

'BİZİM SÖZLERİMİZİ DİNLEMİYOR!'

Tivibu Spor’da değerlendirmelerde bulunan Semih Şentürk, Fenerbahçe yardımcı antrenörü Gökhan Gönül ile yaptığı görüşmeyi açıkladı. Semih Şentürk açıklamasında "Gökhan Gönül ile konuştum. 'Tedesco Hoca bizi dinlemiyor, kendi tercihlerini yapıyor.' dedi." Sözlerini sarf etti.

ANTALYASPOR MAÇI KADERİNİ BELİRLEYECEK

Antalyaspor karşısında alınacak bir kötü sonuç halinde Domenico Tedesco ile yolların ayrılması bekleniyor. Gözler ise kritik mücadeleye çevrilmiş durumda.

