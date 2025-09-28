Fatih Tekke'den Maç Sonu Bomba İtiraf: Az Daha Kovuluyordum!

Trabzonspor, dün akşam Karagümrük karşısında 4-3 galip gelmeyi başardı. Bol gollü maç sonrası Bordo-Mavili ekibin teknik direktörü Fatih Tekke, dikkat çeken bir itirafta bulundu. Taraftarlar bu sözler sonrası şok geçirdi. İşte Fatih Tekke'nin dikkat çeken açıklamaları...

Son Güncelleme:
Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3 mağlup eden Trabzonspor cephesinden peş peşe kritik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Fatih Tekke, bomba bir itirafta bulundu.

'BUNUN İÇİN ÇALIŞMALAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Rakibin oyununa iyi cevap verdiklerini ifade eden Tekke, "Rakibin durumunu ve çalışmalarımızı bu maçla gördük. Fazla gol attık ve çok pozisyona girdik. Daha fazla skor üretebilirdik. Uzatmalarda yediğimiz iki gol var. Futbolun içinde bunlar oluyor. Genel olarak haftayı olumlu değerlendiriyorum. Eksiklerimiz var ve daha iyi olmamız lazım. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Fatih Tekke'den bomba itiraf

'AZ DAHA KOVULUYORDUM'

Genç futbolculara şans vererek riske girdiği ve takımdan kovulma gibi bir durumla karşı karşıya kaldığını ifade eden Fatih Tekke, şunları söyledi:

Kaynak: AA

Trabzonspor Süper Lig
Son Güncelleme:
