Tedesco'nun Yerine Gelecek İsim Belli Oldu! Sadettin Saran Fenerbahçe'nin Eski Hocasıyla Görüştü

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho sonrası takımın başına getirilen Domenico Tedesco, beklentilerin altında kaldı. İtalyan teknik adama karşı taraftarların sabrı tükenirken flaş bir gelişme yaşandı.

Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 1 kez de mağlup oldu. Başkanlığa olağanüstü kongrede Sadettin Saran'ın seçilmesinin ardından Tedesco tartışmaları alevlendi.

TEDESCO YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU

Saran'ın Aykut Kocaman-Volkan Demirel ikilisini işbaşına getirmeyi kararlaştırdığı ileri sürülmüştü. Ancak teknik direktör adayının sadece Aykut Kocaman olmadığı iddia edildi. Fanatik'teki habere göre Sadettin Saran, 3 teknik direktörden birini sarı lacivertli takımın başına geçirecek.

SARAN İSMAİL KARTAL'LA GÖRÜŞTÜ

Saran'ın Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'e yenildiği maçtan 1 gün sonra gece geç saatlerde Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'la görüştüğü belirtildi.

Sadettin Saran'ın 3 teknik direktör adayının Aykut Kocaman, İsmail Kartal ve Emre Belözoğlu olduğu ileri sürüldü.

Kaynak: Fanatik