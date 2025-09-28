Para Yüzmede Türkiye’den Madalya Rekoru! Defne Kurt Tarih Yazdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli para yüzücüler, Singapur’da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda tarih yazdı. Ay-yıldızlı sporcular organizasyonu 5 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile kapatarak, 73 ülke arasında 12. sırada yer aldı.

Turnuvanın yıldızı Defne Kurt oldu. Kurt, 50 ve 100 metre serbest stil, 100 metre kelebek, 100 metre sırtüstü ve 200 metre bireysel karışıkta altın madalya kazanarak Türk spor tarihinde bir ilke imza attı. Sevilay Öztürk, 50 metre sırtüstünde gümüş, 50 metre kelebekte ise bronz madalya aldı. Kadınlar 50 metre sırtüstünde Sümeyye Boyacı, erkekler 200 metre serbest stilde Umut Ünlü ve 100 metre sırtüstünde Turgut Aslan Yaraman da bronz madalya kazanarak Türkiye’nin başarısına katkı sağladı.

Kaynak: AA