Gol Düellosunda Kazanan Trabzon
Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanda Karagümrük'ü 4-3'lük skorla mağlup etti.
Süper Lig’in 7. Haftasında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor’un karşı karşıya geldiği karşılaşmada gol düellosu yaşandı. Karadeniz temsilcisi, Karagümrük’ü 4-3’lük skora mağlup etti.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Trabzonspor kazanırken, golleri Augusto, Onuachu (2) ve Sikan attı. Karagümrük'te Tiago Çukur ve Fofana (2) attı.
Trabzonspor puanını 14’e yükseltirken, Karagümrük ise 3 puanda kaldı.
Kaynak: Haber Merkezi