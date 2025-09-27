Gol Düellosunda Kazanan Trabzon

Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanda Karagümrük'ü 4-3'lük skorla mağlup etti.

Gol Düellosunda Kazanan Trabzon
Süper Lig’in 7. Haftasında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor’un karşı karşıya geldiği karşılaşmada gol düellosu yaşandı. Karadeniz temsilcisi, Karagümrük’ü 4-3’lük skora mağlup etti.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Trabzonspor kazanırken, golleri Augusto, Onuachu (2) ve Sikan attı. Karagümrük'te Tiago Çukur ve Fofana (2) attı.

Trabzonspor puanını 14’e yükseltirken, Karagümrük ise 3 puanda kaldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Trabzonspor Karagümrük
