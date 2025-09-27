Arda Güler'e Soğuk Duş: Atletico Madrid, Real Madrid'i Darmaduman Etti

Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Atletico Madrid'e 5-2'lik skorla mağlup oldu.

La Liga’nın 7. Haftası Madrid derbisine sahne oldu. Atletico Madrid, evinde konuk ettiği Real Madrid’i 5-2’lik skorla mağlup etti.

Ev sahibi Atletico'nun gollerini 14. dakikada Robin Le Normand, 45+3. dakikada Alexander Sörloth, 51 (pen.) ve 63. dakikada Julian Alvarez ile 90+4. dakikada Antoine Griezmann attı.

Konuk ekip Real'in gollerini ise 25. dakikada Kylian Mbappe ve 36. dakikada da Arda Güler kaydetti.

Bu sonuçla Real Madrid, ligde ilk kez yenildi ve 18 puanda kaldı, 3. galibiyetini alan Atletico Madrid ise puanını 12 yaptı.

Maça 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 1 gol, 1 asistle oynarken, bu sezonki gol sayısını da 3'e çıkardı. Arda, 59. dakikada yerini Franco Mastantuono'ya bıraktı.

