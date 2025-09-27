Toprak’tan Tarihi Seri! 13'te 13 Yaptı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) İspanya ayağında fırtına gibi esti. Motorland Aragon Pisti’nde yapılan 10. ayağın ilk yarışını kazanan Toprak, bu sezon üst üste 13. galibiyetine imza attı. Alcaniz’deki 5,077 kilometrelik pistte start çizgisine ikinci sıradan çıkan Red Bull sporcusu, güçlü rakibi Nicolo Bulega’nın arkasında başladığı yarışta kısa sürede liderliği ele geçirdi. Baştan sona üstün bir performans sergileyen Toprak, damalı bayrağı ilk sırada görerek Aragon’daki ilk zaferini de kutladı.

Toprak Razgatlıoğlu, 13'te 13 yaptı.

FARKI AÇTI

Bu sonuçla puanını 494’e yükselten milli sporcu, genel klasman liderliğini korurken Bulega ile farkı 44 puana çıkardı. Toprak ayrıca, kendisine ait WSBK rekorunu da egale ederek tarihe geçti. Yamaha Motoxracing adına yarışan Bahattin Sofuoğlu ise yarışı 16. sırada tamamladı. Şampiyonada heyecan, yarın yapılacak superpole yarışı ve ikinci yarışla devam edecek. Mücadeleler TSİ 12.00 ve 15.00’te koşulacak.

Kaynak: AA