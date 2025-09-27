Sakaryaspor'da 'Sivasspor' Hazırlığı

Sakaryaspor, 1. Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile kendi sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleşen idman, düz koşu ile başladı. Isınma hareketleri, dinamik ısınma ve dar alanda pasla devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Yeşil-siyahlı ekipte kadro dışı bırakılan Caner Erkin ve Burak Altıparmak antrenmanda yer almazken, sakatlığı süren Lukasz Zwolinski de çalışmalara katılamadı.

Yeşil-siyahlılar, 29 Eylül Pazartesi günü saat 20.00’da Sivasspor’u ağırlayacak.

