Toprak Durdurulamıyor! Üst Üste 10. Zafer

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nda üst üste 10. zaferini aldı.

Dünya Superbike Şampiyonası’nda mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonluk yürüyüşünü kararlılıkla sürdürüyor. Fransa'nın Magny-Cours Pisti'nde gerçekleştirilen sezonun 9. ayağında, hafta sonunun 21 turluk ilk yarışına pole pozisyonundan başlayan Toprak, yarış boyunca liderliğini koruyarak damalı bayrağı ilk sırada geçti. Bu sonuçla birlikte Red Bull sporcusu Toprak, WSBK'de üst üste 10. galibiyetini elde etmiş oldu.

ROKiT BMW Motorrad takımıyla sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Toprak, Fransa’daki zaferiyle hem bireysel performansını zirveye taşıdı hem de genel klasmandaki liderliğini perçinledi. Aynı pistte yarışan diğer milli sporcu Bahattin Sofuoğlu ise mücadeleyi 10. sırada tamamladı. Sofuoğlu, genel klasmanda 20. basamakta yer alıyor.

WSBK’nin Fransa etabı, 7 Eylül Pazar günü TSİ 12.00’de yapılacak superpole yarışının ardından 16.30’da koşulacak ikinci ana yarışla tamamlanacak. Toprak Razgatlıoğlu, bu yarışlarda da galibiyet serisini sürdürerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha atmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

