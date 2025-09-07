Toprak İlki Başardı, Superbike Tarihine Geçti!

Toprak Razgatlıoğlu, Magny-Cours’ta 11. kez zafere ulaştı. Milli yıldız, böylece üç farklı pistte çift haneli galibiyet alan ilk pilot oldu.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) Fransa etabında tarihi bir başarıya daha imza attı. Magny-Cours pistinde damalı bayrağı bir kez daha ilk sırada gören Razgatlıoğlu, bu pistteki 11. galibiyetini elde etti. Bu zaferle Toprak, Most (10), Donington Park (12) ve Magny-Cours (11) pistlerinde çift haneli galibiyete ulaşarak Dünya Superbike tarihindeki ilk pilot oldu.

FARKI AÇTI

Sezonun 9. ayağı olan Fransa GP’sinde Red Bull sporcusu Toprak, Superpole ve ikinci ana yarışı kazanarak üst üste 12. kez birinci oldu. Genel klasmanda 469 puana ulaşan Razgatlıoğlu, en yakın rakibi Nicolo Bulega ile arasındaki farkı 39 puana çıkardı. Aynı yarışta mücadele eden bir diğer Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu ise yarışı 17. sırada tamamladı.

Kaynak: DHA

Toprak Razgatlıoğlu
