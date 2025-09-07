Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Filenin Sultanları’na Tebrik Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya ikincisi olan Filenin Sultanları'na tebrik mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Filenin Sultanları’na Tebrik Mesajı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, 5 set sonunda rakibine 3-2 mağlup olarak Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu tarihi başarılarından dolayı Filenin Sultanları'nı kutladı. X hesabından paylaşım yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Tayland’da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda dünya 2’ncisi olarak ülkemizi gururlandıran bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Teşekkürler Filenin Sultanları."

