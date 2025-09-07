Ali Koç'tan İsmail Kartal'a Yeşil Işık! İlk Kez Açıkladı...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Seçim için hazırlıklarını sürdüren Ali Koç, Kadın Kongre Üyeleri ile bir araya geldi. Organizasyonda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Koç, teknik direktör konusuyla ilgili çarpıcı açıklamada bulundu.

ALİ KOÇ'TAN İSMAİL KARTAL'A YEŞİL IŞIK

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü merak konusu olurken Başkan Ali Koç'tan sıcak bir açıklama geldi. İsmail Kartal dedikodularına değinen Koç, "Yeni hocamız yerli olacaksa bunun hakkı İsmail Hoca’dır. Fakat takımda yabancı oyuncu sayısının çokluğu nedeniyle Avrupa tecrübesi de olan yabancı bir hoca arayışımız sürüyor." dedi.

Devin Özbek'le temas halinde olduklarını belirten Başkan Koç, "Devin Özek birkaç hocayla iletişim halinde. Çok yakın bir tarihte yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız." açıklamasında bulundu.

