Ali Koç'tan İsmail Kartal'a Yeşil Işık! İlk Kez Açıkladı...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun gidişiyle teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'de kimin getirileceği merak konusu olurken Başkan Ali Koç'tan sürpriz bir açıklama geldi. İsmail Kartal'a yeşil ışık! İşte detaylar...

Son Güncelleme:
Ali Koç'tan İsmail Kartal'a Yeşil Işık! İlk Kez Açıkladı...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Seçim için hazırlıklarını sürdüren Ali Koç, Kadın Kongre Üyeleri ile bir araya geldi. Organizasyonda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Koç, teknik direktör konusuyla ilgili çarpıcı açıklamada bulundu.

ALİ KOÇ'TAN İSMAİL KARTAL'A YEŞİL IŞIK

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü merak konusu olurken Başkan Ali Koç'tan sıcak bir açıklama geldi. İsmail Kartal dedikodularına değinen Koç, "Yeni hocamız yerli olacaksa bunun hakkı İsmail Hoca’dır. Fakat takımda yabancı oyuncu sayısının çokluğu nedeniyle Avrupa tecrübesi de olan yabancı bir hoca arayışımız sürüyor." dedi.

Ali Koç'tan İsmail Kartal'a Yeşil Işık! İlk Kez Açıkladı... - Resim : 1

Devin Özbek'le temas halinde olduklarını belirten Başkan Koç, "Devin Özek birkaç hocayla iletişim halinde. Çok yakın bir tarihte yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız." açıklamasında bulundu.

Ali Koç Sonunda Sessizliğini Bozdu! Meğer Mourinho'yu Bu Yüzden Kovmuş...Ali Koç Sonunda Sessizliğini Bozdu! Meğer Mourinho'yu Bu Yüzden Kovmuş...Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İsmail Kartal Ali Koç Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Ali Koç Sonunda Sessizliğini Bozdu! Meğer Mourinho'yu Bu Yüzden Kovmuş... Meğer Mourinho'yu Bu Yüzden Kovmuş
Beşiktaş'ta Yaprak Dökümü! Sergen Yalçın Neşteri Vurdu: 25 Yaşındaki Milli Stoper Süper Lig Devine Gidiyor Beşiktaş'ta Yaprak Dökümü
Yanmış Tavaları Pırıl Pırıl Hale Getiriyor, Sadece 4 Malzeme Yetiyor! Yanmış Tavaları Pırıl Pırıl Hale Getiriyor, Sadece 4 Malzeme Yetiyor!
Ali Koç'tan İsmail Kartal'a Yeşil Işık! İlk Kez Açıkladı... Ali Koç'tan İsmail Kartal'a Yeşil Işık
ÇOK OKUNANLAR
Bu Acının Tarifi Yok! Şarkıcı Gülçin Ergül'ü Kahreden Haber: Paylaşımıyla Yürekleri Yaktı! Ünlü Şarkıcıdan Kahreden Haberi Duyurdu
'Antalya Operasyonu' Derinleşecek mi? Sürpriz Görevden Alma Kararı Yolda Tayyar, Tarih Verdi... Sürpriz Görevden Alma Kararı Yolda
Kayyım Olarak İl Binasına Gidecekti... CHP'den Talimat Gitti, Gürsel Tekin'i Böyle Durduracaklar CHP Gürsel Tekin'i Böyle Durduracak
'21 Eylül' Hamlesi Sonrası CHP’de Olağanüstü Senaryo! Kılıçdaroğlu’nun Yeni Planı Ne? '21 Eylül' Hamlesi Sonrası CHP’de Olağanüstü Senaryo
6 Dakika Arayla 2 Deprem! Balıkesir Yine Beşik Gibi, İstanbul’da da Hissedildi Balıkesir Yine Beşik Gibi, İstanbul’da da Hissedildi