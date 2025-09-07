Ali Koç Sonunda Sessizliğini Bozdu! Meğer Mourinho'yu Bu Yüzden Kovmuş...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho tartışmaları sürüyor. Benfica mağlubiyeti sonrası Portekizli teknik çalıştırıcı ile yollar direkt olarak ayrıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar ise bu ayrılığın perde arkasını sorgulamaya başladı. Beklenen açıklama ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan geldi. Ali Koç, Jose Mourinho ile yolları ayırma süreciyle ilgili ilk kez konuştu. Meğer Mourinho'yu bu yüzden göndermiş...

Seçim için hazırlıklarını sürdüren Ali Koç, Kadın Kongre Üyeleri ile bir araya geldi. Organizasyonda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Koç, Mourinho'nun ayrılışı ile ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ALİ KOÇ 'İLK KEZ KONUŞUYORUM' DİYEREK AÇIKLADI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Mourinho ile yolları neden ayırdıklarını açıkladı. 'İlk kez açıklıyorum diyen' Koç, ayrılık süreciyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İlk kez burada açıklıyorum. Acı bir ayrılık. Kimyamız uyuşuyordu, başarıları ortada. Onu buraya getirebilmek bile büyük başarıydı. Dost olduğum biriyle ayrılmak zordu. Hocamızı getirirken defans ağırlıklı oynadığını biliyorduk ama sezon sonunda daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk."

MEĞER JOSE MOURİNHO'YU BU YÜZDEN KOVMUŞ

Benfica mağlubiyetinin aslında önemsiz olduğu ancak bu sürecin böyle devam etmemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Koç, "99 golle 99 puan toplamaktır bizim genetiğimiz. Benfica’ya elenmek sorun değil ama elenme şeklimiz kabul edilemez. Bu da bana geçen yılın futbolunun devam edeceğini hissettirdi.

Geldiğimiz nokta itibarıyla bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık. Bu futbol Avrupa’da iş yapar ama Türkiye’de çoğu maçta ezip geçmemiz gerekiyor." açıklamasında bulundu.

