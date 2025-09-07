Beşiktaş'ta Yaprak Dökümü! Sergen Yalçın Neşteri Vurdu: 25 Yaşındaki Milli Stoper Süper Lig Devine Gidiyor
Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanırken sürpriz bir ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlı ekipten radikal karar. Teknik direktör Sergen Yalçın neşteri vurdu. Kara Kartal, milli stoper Tayyip Talha Sanuç, sezon sonuna kadar Gaziantep FK'ya kiralıyor. İşte detaylar...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Teknik direktör Sergen Yalçın ile tekrardan çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş'ta transfer sıcak gelişmeler yaşanıyor. Birçok yıldızı kadrosuna katan siyah-beyazlı ekipten bu sefer ayrılık haberi geldi.
Milli stoper Tayyip Talha Sanuç, kiralık olarak Gaziantep FK’ya transfer oldu. Sezon sonuna kadar Gaziantep forması giyecek!
YAĞIZ SABUNCUOĞLU DUYURDU: BEŞİKTAŞ'TA YAPRAK DÖKÜMÜ
Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Gaziantep temsilcisi, 25 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaya vardı. Oyuncu sağlık kontrolleri ve resmi imza işlemleri için Gaziantep’e doğru yola çıktı.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 19 karşılaşmada görev yapan Tayyip Talha, bu sezon ise sadece 2 maçta toplam 2 dakika süre alabildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: