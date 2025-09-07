Ali Koç Tarih Verdi... Yeni Hoca Açıklanacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından boşalan koltuğu doldurma çalışmasında sona geldi. Sarı lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç, teknik direktörlük koltuğu için üç adayla temas halinde olduklarını belirterek, "Muhtemelen yarın bu saatlerde (8 Eylül, 18.00 sıralarında) yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız" dedi.

STADYUM YENİLENİYOR

Teknik direktör açıklamasının yanı sıra kulübün projeleriyle ilgili de bilgi veren Koç, Ülker Stadyumu’nun kapasitesinin 65 bine çıkarılacağını belirtti. Çalışmaların bu sezon parçalar hâlinde başlayacağını ve Haziran 2026’dan itibaren yeni tribünlerin monte edileceğini aktardı.