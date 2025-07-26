Toprak Razgatlıoğlu Yine Fırtına Gibi

Motosiklet sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın Macaristan’daki ayağında birinci oldu.

Son Güncelleme:
Toprak Razgatlıoğlu Yine Fırtına Gibi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Motosiklet sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın Macaristan’daki ayağının ilk yarışında fırtına gibi esti. Toprak, baştan sona üstün götürdüğü yarışta sezonun 13'üncü, kariyerinin 70. birinciliğini elde etti.

Aruba Ducati takımı sürücüleri Nicolo Bulega 2'nci, Alvaro Bautista 3. oldu.

Yamaha Motoxracing takımı adına yarışan Bahattin Sofuoğlu ise 15. sırayı aldı.

Puanını 370'e çıkaran Toprak, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Red Bull pilotu Toprak, en yakın takipçisi Bulega ile arasındaki farkı 9'a yükseltti.

Yarın yapılacak Superpole yarışı ve ikinci yarış, sırasıyla TSİ 12.00 ve 15.00'te başlayacak.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Hamilton'un Gazze İsyanı: 'Artık Sessiz Kalamayız' Hamilton'un Gazze İsyanı
Ali Koç'tan 'İmza' Çıkışı! 'Bizi Yıkmaya Çalıştınız Ama Daha Çok Kenetlediniz' 'Bizi Yıkmaya Çalıştınız Ama Daha Çok Kenetlediniz'
Bugün Hiçbir Şeyi Göz Ardı Etmemeniz Gerektiğinin 3 İşareti Bugün Hiçbir Şeyi Göz Ardı Etmemeniz Gerektiğinin 3 İşareti
Bir Kaşığı Anında Kana Karışıyor! Hem Demiri Fırlatıyor Hem Tansiyonu Dengeliyor Bir Kaşığı Anında Kana Karışıyor! Hem Demiri Fırlatıyor Hem Tansiyonu Dengeliyor
ÇOK OKUNANLAR
Deliler Fayı'nda Kritik İnceleme! İki İli Tehdit Ediyor: 7 Büyüklüğünde Deprem Riski Var mı? Deliler Fayı'nda Kritik İnceleme
MSB Acı Haberi Duyurdu! İskenderun'da 2 Şehit! Ölüm Nedenleri Belli Oldu İskenderun'da 2 Şehit! Ölüm Nedenleri Belli Oldu
Fenerbahçe Stadının Adı Resmen Değişti! Fenerbahçe Stadının Adı Resmen Değişti!
Altın Çağı Geride Kaldı, Türkiye’den Kaçış Başladı! Üretici Gidiyor, Sektör Alarm Veriyor Altın Çağı Geride Kaldı, Türkiye’den Kaçış Başladı! Üretici Gidiyor, Sektör Alarm Veriyor
Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar Yine Zirve Yapacak, Pazartesi Yeni Dalga Geliyor Meteoroloji Uyardı: Pazartesi Yeni Dalga Geliyor