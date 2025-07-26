Toprak Razgatlıoğlu Yine Fırtına Gibi
Motosiklet sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın Macaristan’daki ayağında birinci oldu.
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Motosiklet sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın Macaristan’daki ayağının ilk yarışında fırtına gibi esti. Toprak, baştan sona üstün götürdüğü yarışta sezonun 13'üncü, kariyerinin 70. birinciliğini elde etti.
Aruba Ducati takımı sürücüleri Nicolo Bulega 2'nci, Alvaro Bautista 3. oldu.
Yamaha Motoxracing takımı adına yarışan Bahattin Sofuoğlu ise 15. sırayı aldı.
Puanını 370'e çıkaran Toprak, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Red Bull pilotu Toprak, en yakın takipçisi Bulega ile arasındaki farkı 9'a yükseltti.
Yarın yapılacak Superpole yarışı ve ikinci yarış, sırasıyla TSİ 12.00 ve 15.00'te başlayacak.
Kaynak: AA
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