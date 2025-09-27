Türk Takımlarını Bekleyen Tehlike! UEFA Sıralamayı Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa arenasındaki temsilcilerimiz ilk hafta maçlarından sahadan hüsranla ayrılırken, UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerimiz de tehlikeye düştü.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde Frankfurt’ta yenilirlen, Fenerbahçe ise Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb’e mağlup olmuştu.

43 bin 600 puanda kalan Türkiye 9. sıradaki yerini korusa da 10. basamakta bulunan Çekya ile arasındaki fark 2 bin 900'e kadar indi.

Sezon sonunda ilk 10 dışında kalınması durumunda Süper Lig şampiyonu önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım sağlayamayacak.

UEFA ülke puanı sıralaması ise şöyle:



1- İngiltere: 96.227 puan

2- İtalya: 85.374 puan

3- İspanya: 79.578 puan

4- Almanya: 76.117 puan

5- Fransa: 68.819 puan

6- Hollanda: 61.866 puan

7- Portekiz: 58.666 puan

8- Belçika: 56.150 puan

9- TÜRKİYE: 43.600 puan

10- Çekya: 40.700 puan

11- Yunanistan: 38.312 puan

Kaynak: Haber Merkezi