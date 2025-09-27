Türk Takımlarını Bekleyen Tehlike! UEFA Sıralamayı Açıkladı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa arenasında sezonun ilk maçlarında hüsrana uğramasıyla Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri tehlikeye girdi.

Son Güncelleme:
Türk Takımlarını Bekleyen Tehlike! UEFA Sıralamayı Açıkladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa arenasındaki temsilcilerimiz ilk hafta maçlarından sahadan hüsranla ayrılırken, UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerimiz de tehlikeye düştü.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde Frankfurt’ta yenilirlen, Fenerbahçe ise Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb’e mağlup olmuştu.

Türk Takımlarını Bekleyen Tehlike! UEFA Sıralamayı Açıkladı - Resim : 1

43 bin 600 puanda kalan Türkiye 9. sıradaki yerini korusa da 10. basamakta bulunan Çekya ile arasındaki fark 2 bin 900'e kadar indi.

Sezon sonunda ilk 10 dışında kalınması durumunda Süper Lig şampiyonu önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım sağlayamayacak.

UEFA ülke puanı sıralaması ise şöyle:


1- İngiltere: 96.227 puan

2- İtalya: 85.374 puan

3- İspanya: 79.578 puan

4- Almanya: 76.117 puan

5- Fransa: 68.819 puan

6- Hollanda: 61.866 puan

7- Portekiz: 58.666 puan

8- Belçika: 56.150 puan

9- TÜRKİYE: 43.600 puan

10- Çekya: 40.700 puan

11- Yunanistan: 38.312 puan

Fenerbahçe ile Antalyaspor Kadıköy'de Karşı Karşıya GeliyorFenerbahçe ile Antalyaspor Kadıköy'de Karşı Karşıya GeliyorSpor

Galatasaray'da 'Liverpool' Çalışması BaşladıGalatasaray'da 'Liverpool' Çalışması BaşladıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
UEFA Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Deprem! Sadettin Saran’dan Ayrılık Kararı: Toplantıda Açık Açık Yüzüne Söyledi Sadettin Saran’dan Ayrılık Kararı
Genç Sporcu Dünya Zirvesinde! Dartta Dünya Şampiyonluğu Geldi Genç Sporcu Dünya Zirvesinde! Dartta Dünya Şampiyonluğu Geldi
71 Yıllık Türk Kulübü İflasın Eşiğinde! Formalarını Satışa Çıkarmak Zorunda Kaldılar 71 Yıllık Türk Kulübü İflasın Eşiğinde
Jhon Duran Krizi Büyüyor! Jhon Duran Krizi Büyüyor!
ÇOK OKUNANLAR
Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası
Özgür Özel’in Mevcut MYK’sı Yeniden Göreve Seçildi! CHP'den Sürpriz 'Cumhurbaşkanı' Kararı Özgür Özel’in Mevcut MYK’sı Yeniden Göreve Seçildi
Mansur Yavaş, Melih Gökçek'e Ateş Püskürdü: 'Türkiye'nin Yüz Karası Ailenin Her Şeyini İfşa Edeceğiz' 'Türkiye'nin Yüz Karası Ailenin Her Şeyini İfşa Edeceğiz'
Borsada İkinci Dalga Operasyonu Borsada İkinci Dalga Operasyonu
Ücretsiz ve İndirimli Akaryakıt İçin Geri Sayım Başladı! Yeni Düzenleme Resmi Gazete’de Yayımlandı Ücretsiz ve İndirimli Akaryakıt İçin Geri Sayım Başladı! Yeni Düzenleme Resmi Gazete’de Yayımlandı