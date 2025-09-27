Genç Sporcu Dünya Zirvesinde! Dartta Dünya Şampiyonluğu Geldi

Denizlili milli sporcu Ayşegül Karagöz, Dart Dünya Kupası’nda namağlup finale çıkarak Finlandiyalı rakibini 5-2 mağlup etti ve genç kızlar kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

Son Güncelleme:
Genç Sporcu Dünya Zirvesinde! Dartta Dünya Şampiyonluğu Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Güney Kore’nin Goyang kentinde düzenlenen Dart Dünya Kupası’nda milli sporcu Ayşegül Karagöz, genç kızlar kategorisinde dünya şampiyonu oldu. 23-27 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşen organizasyonda Türkiye’yi temsil eden Karagöz, namağlup finale yükseldi.

FİNALDE FİNLANDİYALI RAKİBİNİ MAĞLUP ETTİ

Grup maçlarını kayıpsız geçen Ayşegül Karagöz, son 16 turunda Çinli rakibini, çeyrek finalde Yeni Zelandalı sporcuyu, yarı finalde ise Moğol rakibini mağlup ederek finale adını yazdırdı. Finalde Finlandiyalı sporcu Lida Lanko ile karşılaşan Karagöz, rakibini 5-2 yenerek altın madalyaya uzandı.

AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNDAN SONRA DÜNYA ZAFERİ

Genç Sporcu Dünya Zirvesinde! Dartta Dünya Şampiyonluğu Geldi - Resim : 1
Dart Dünya Kupası’nda milli sporcu Ayşegül Karagöz

Denizli Necla - Ergun Abalıoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan milli sporcu, daha önce kazandığı Avrupa Şampiyonluğu’nun ardından kariyerine dünya şampiyonluğunu da ekleyerek tarihi bir başarıya imza attı.

BÜYÜK GURUR YAŞATTI

Genç sporcunun başarısı sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, çok sayıda tebrik mesajı paylaşıldı. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan da yaptığı açıklamada, Ayşegül Karagöz’ün ay yıldızlı formayla ülkeyi en iyi şekilde temsil ettiğini belirterek, “Çok çalışmak ve zafere inanmak başarıyı beraberinde getirir. Onunla gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Milli Para Yüzücü Defne Kurt Tarih Yazdı! 5'inci Kez Dünya Şampiyonu OlduMilli Para Yüzücü Defne Kurt Tarih Yazdı! 5'inci Kez Dünya Şampiyonu OlduSpor

Ergin Ataman’dan Tokat Gibi Sözler! ‘Futbola Servet Akıyor, Basketbol Yok Sayılıyor’Ergin Ataman’dan Tokat Gibi Sözler! ‘Futbola Servet Akıyor, Basketbol Yok Sayılıyor’Spor

Fenerbahçe'de Sakatlık Şoku! Ameliyat OlduFenerbahçe'de Sakatlık Şoku! Ameliyat OlduSpor

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Sakatlık Şoku! Ameliyat Oldu Fenerbahçe'de Sakatlık Şoku! Ameliyat Oldu
Fenerbahçe Taraftarının Ahı Tuttu! Jose Mourinho’nun Benfica’dan Alacağı Parayı Duyunca Şok Olacaksınız Benfica'dan Alacağı Para Pes Dedirtti
Galatasaray'da 'Liverpool' Çalışması Başladı Galatasaray'da 'Liverpool' Çalışması Başladı
Fenerbahçe’de Yaprak Dökümü! Sadettin Saran’ın Kulüpten Göndereceği İlk İsim Belli oldu Kulüpten Göndereceği İlk İsim Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası
Özgür Özel’in Mevcut MYK’sı Yeniden Göreve Seçildi! CHP'den Sürpriz 'Cumhurbaşkanı' Kararı Özgür Özel’in Mevcut MYK’sı Yeniden Göreve Seçildi
Mansur Yavaş, Melih Gökçek'e Ateş Püskürdü: 'Türkiye'nin Yüz Karası Ailenin Her Şeyini İfşa Edeceğiz' 'Türkiye'nin Yüz Karası Ailenin Her Şeyini İfşa Edeceğiz'
Borsada İkinci Dalga Operasyonu Borsada İkinci Dalga Operasyonu
Ücretsiz ve İndirimli Akaryakıt İçin Geri Sayım Başladı! Yeni Düzenleme Resmi Gazete’de Yayımlandı Ücretsiz ve İndirimli Akaryakıt İçin Geri Sayım Başladı! Yeni Düzenleme Resmi Gazete’de Yayımlandı