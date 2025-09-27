Genç Sporcu Dünya Zirvesinde! Dartta Dünya Şampiyonluğu Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Güney Kore’nin Goyang kentinde düzenlenen Dart Dünya Kupası’nda milli sporcu Ayşegül Karagöz, genç kızlar kategorisinde dünya şampiyonu oldu. 23-27 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşen organizasyonda Türkiye’yi temsil eden Karagöz, namağlup finale yükseldi.

FİNALDE FİNLANDİYALI RAKİBİNİ MAĞLUP ETTİ

Grup maçlarını kayıpsız geçen Ayşegül Karagöz, son 16 turunda Çinli rakibini, çeyrek finalde Yeni Zelandalı sporcuyu, yarı finalde ise Moğol rakibini mağlup ederek finale adını yazdırdı. Finalde Finlandiyalı sporcu Lida Lanko ile karşılaşan Karagöz, rakibini 5-2 yenerek altın madalyaya uzandı.

AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNDAN SONRA DÜNYA ZAFERİ

Dart Dünya Kupası’nda milli sporcu Ayşegül Karagöz

Denizli Necla - Ergun Abalıoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan milli sporcu, daha önce kazandığı Avrupa Şampiyonluğu’nun ardından kariyerine dünya şampiyonluğunu da ekleyerek tarihi bir başarıya imza attı.

BÜYÜK GURUR YAŞATTI

Genç sporcunun başarısı sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, çok sayıda tebrik mesajı paylaşıldı. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan da yaptığı açıklamada, Ayşegül Karagöz’ün ay yıldızlı formayla ülkeyi en iyi şekilde temsil ettiğini belirterek, “Çok çalışmak ve zafere inanmak başarıyı beraberinde getirir. Onunla gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA