Galatasaray'da 'Liverpool' Çalışması Başladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Premier Lig devi Liverpool ile evinde karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, kritik maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla start verdi.

Galatasaray, mağlubiyetle başladığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İngiliz ekibi Liverpool ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

