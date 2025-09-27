Galatasaray'da 'Liverpool' Çalışması Başladı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Premier Lig devi Liverpool ile evinde karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, kritik maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla start verdi.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İHA