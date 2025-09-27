Jhon Duran Krizi Büyüyor!

Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın sakat olduğunu söyleyerek oynamaması taraftarları canından bezdirdi. Jhon Duran'ın MR raporu ortaya çıktı.

Fenerbahçe’nin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Benfica karşılaşmasında sakatlanarak bir süredir sahalardan uzak kalan Jhon Duran’ın MR sonucu ortaya çıktı.

Bir süredir, Barcelona’da iğne tedavisi gören Duran’ın ağrılarının azaldığı bildirilirken, MR sonucunda da bir sakatlığa rastlanmadı.

Kulüp yetkililerinin “Ne zaman isterse oynayabilir” şeklinde rapor verdiği öğrenildi.

Duran’ın şikayetlerinin devam etmesi durumunda, sarı-lacivertli ekibin Duran’la yolları ayırmayı düşündüğü öğrenildi.

