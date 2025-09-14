Fenerbahçe Taraftarına Trabzonspor Maçı Öncesi Soğuk Duş! Jhon Duran'dan Korkutan Paylaşım: Apar Topar Sildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan kadrosuna kattığı Jhon Duran, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sakatlanmıştı. Kritik Trabzonspor derbisi öncesi ise yıldız golcüden korkutan bir paylaşım geldi.

JHON DURAN'IN PAYLAŞIMI KORKUTTU

Sarı lacivertli oyuncunun, Trabzonspor maçı öncesi yaptığı paylaşım taraftarı endişelendirdi. İspanya'ya giden ve orada tedavi olan Duran'ın, iki koltuk değneğiyle paylaştığı fotoğraf herkesi şaşırttı.

ALİ KOÇ SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Golcü futbolcunun son durumu hakkında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamaya yapmıştı. Koç yaptığı açıklamada,"Jhon Duran sakat oynayamıyor. Duran 2 hafta sonra dönüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi