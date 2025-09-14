Fenerbahçe Taraftarına Trabzonspor Maçı Öncesi Soğuk Duş! Jhon Duran'dan Korkutan Paylaşım: Apar Topar Sildi

Fenerbahçe, bugün kendi sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Kritik derbi öncesi ise sarı-lacivertli ekibe büyük umutlarla transfer edilen Jhon Duran'ın sosyal medya paylaşımı taraftarları korkuttu. Yıldız golcü apar topar paylaşımını sildi. İşte Jhon Duran haberinin detayları...

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan kadrosuna kattığı Jhon Duran, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sakatlanmıştı. Kritik Trabzonspor derbisi öncesi ise yıldız golcüden korkutan bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe Taraftarına Trabzonspor Maçı Öncesi Soğuk Duş! Jhon Duran'dan Korkutan Paylaşım: Apar Topar Sildi - Resim : 1

JHON DURAN'IN PAYLAŞIMI KORKUTTU

Sarı lacivertli oyuncunun, Trabzonspor maçı öncesi yaptığı paylaşım taraftarı endişelendirdi. İspanya'ya giden ve orada tedavi olan Duran'ın, iki koltuk değneğiyle paylaştığı fotoğraf herkesi şaşırttı.

Fenerbahçe Taraftarına Trabzonspor Maçı Öncesi Soğuk Duş! Jhon Duran'dan Korkutan Paylaşım: Apar Topar Sildi - Resim : 2

ALİ KOÇ SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Golcü futbolcunun son durumu hakkında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamaya yapmıştı. Koç yaptığı açıklamada,"Jhon Duran sakat oynayamıyor. Duran 2 hafta sonra dönüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Aziz Yıldırım'ın Üstünü Tek Kalemde Çizdi! Ali Koç'a Desteğini Resmen AçıkladıAziz Yıldırım'ın Üstünü Tek Kalemde Çizdi! Ali Koç'a Desteğini Resmen AçıkladıSpor

