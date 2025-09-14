Aziz Yıldırım'ın Üstünü Tek Kalemde Çizdi! Ali Koç'a Desteğini Resmen Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 20-21 Eylül tarihlerinde Olağanüstü Genel Kurul’a gidecek. Ali Koç, Sadettin Saran ve Hakan Bilal Kutlualp’in yarışacağı seçim öncesi çalışmalar devam ediyor.

Seçim öncesi HT Spor’a röportaj veren Fenerbahçe eski başkan vekili Abdullah Kiğılı, "Eylül'de 3 aday var nasıl değerlendiriyorsunuz bu seçimi" sorusuna yanıt verdi.

ALİ KOÇ'U DESTEKLEYECEĞİNİ AÇIKLADI

Seçimlerde Ali Koç'u destekleyeceğini açıklayan Abdullah Kiğılı, "1 tane insan var o da Ali Koç! Yok başka! Ya kolay değil kardeşim. Bu zamanda para vermek kolay mı Allah aşkınıza ya" ifadelerini kullandı.

'KAYBEDEN BEN DEĞİLİM AZİZ YILDIRIM'

Aziz Yıldırım ile arasının bozulduğunu da belirten Abdullah Kiğılı, "Aziz Yıldırım Benimle konuşmuyor artık. Allah yolunu açık etsin. Kaybeden ben değilim o. Aziz Yıldırım 20 yıl kimseye nasip olmayan başkanlık yapmış. Bırak artık niye seçime giriyorsun? Sen zaten başkanlar üstüsün" dedi.

Seçimi Ali Koç’un kazanması halinde Abdullah Kiğılı’nın da Fenerbahçe Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu’na getirileceği iddia ediliyor.

Kaynak: HT Spor