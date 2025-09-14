Galatasaray'da Patlamaya Hazır İsmi Açıkladı: Okan Buruk Mecbur Kalınca Olanlar Oldu!

Galatasaray, Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam ediyor. Eyüpspor'u 2-0 yenen sarı-kırmızılılarda bazı isimler dikkatleri üstüne çekti. Kritik maçı değerlendiren Vedat İnceefe, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'ye dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Patlamaya Hazır İsmi Açıkladı: Okan Buruk Mecbur Kalınca Olanlar Oldu!
Süper Lig’in 5. haftasında Eyüpspor’a konuk olan Galatasaray sahadan 2-0’lık üstünlükle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle namağlup liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray’a dair konuşan Vedat İnceefe, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi’nin son durumuna dikkat çekerek kritik bir açıklamada bulundu.

'GALATASARAY'DA PATLAMAYA HAZIR İSİM'

Barış Alper Yılmaz'ın sıkıntılı dönemden sonra performansını arttırdığını dile getiren Vedat İnceefe, "Barış Alper Yılmaz, patlamaya hazır bir volkan gibi. Birtakım sıkıntılar yaşadı. Aslında gitmek de istiyordu. Okan Buruk, bu işleri iyi idare ediyor. Barış'ın da artık bir şey vermesi lazım. Sezona en iyi başlayan oyunculardan bir tanesiydi. Müthiş bir başlangıç yapmıştı. Aslında bu olaylar olmasaydı ilk 11'de başlardı ve Icardi, sonradan oyuna dahil olurdu" yorumunda bulundu.

'OKAN BURUK OYNATMAYA MECBUR KALDI'

Vedat İnceefe, Mauro Icardi için ise "Okan Buruk, Icardi'yi oynatmaya mecbur kaldı. Icardi de istiyor, takım kaptanı. Neticede yine golünü yaptı" sözlerini sarf etti.

