Milli Zaferin Arkasındaki Gizli Güç! ‘BANDIRMA K.’ Mucizesi

Basketbol Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası’nda Yunanistan’ı 24 sayı farkla mağlup etmesinin yankıları sürerken, Gazeteci Ertuğrul Özkök, T24’teki köşe yazısında, Türk basketbolunun gizli kahramanlarını ve “Bandırma K.” kod adlı altyapının milli başarıya katkısını yazdı.

Türkiye’nin tarihi galibiyetinin ardından, basketbola tutkusu bilinen Ertuğrul Özkök, cuma gecesi oynanan Yunanistan karşılaşmasının yıldızları arasında yer alan Alperen Şengün ve Ercan Osmani, Şehmus Hazer ve Erkan Yılmaz’ın ortak bir “Bandırma K.” noktası olduğunu yazdı: “Beş oyuncunun ortak mottosu: Bandırma K.”

‘BANDIRMA K.’ SIRRI

Özellikle maçın en çok konuşulan isimlerinden olan Şengün ve Osmani’ye değinen Özkök, “Meğer ikisinin, çok azımızın bildiği ortak bir yanı varmış. Sadece onların değil… Takımda iki kişinin daha ortak yanı bu: Bandırma K…” dedi.

ERCAN OSMANİ: ARNAVUTLUK’TAN BANDIRMA KIRMIZI’YA

Özkök, Ercan Osmani için “Arnavutluk’ta doğmuş ama baskete nerede başlamış diye baktığınızda karşınıza o ilginç isim çıkıyor: “Bandırma K…” Tam adıyla “Bandırma Kırmızı” altyapısında başladı. Oynadığı ilk profesyonel takımlar da önce Bandırma Kırmızı (2014-2018) sonra Bandırma BK (Banvit)” ifadelerini kullandı.

ŞENGÜN: GİRESUN’DAN NBA’E AMA ÖNCE BANDIRMA

NBA’in Houston Rockets takımında forma giyen Alperen Şengün’ün Giresun doğumlu bir Karadeniz çocuğu olduğunu yazan Özkök, şunları yazdı: “Türkiye’nin “kolej basketbolu” kuşağı diyebileceğimiz oyunculardan. İlk olarak Giresun Üniversitesi’nin altyapısında yer aldı. Ancak 2004 yılında ilginç biçimde onun da yolu bu kelime ile kesişiyor. “Bandırma BK…” Çünkü 2014’te Bandırma BK’nın altyapısına geçti. Onun da yükselişi oradan başladı. Türkiye Profesyonel Kulüp Kariyeri Bandırma Kırmızı’da (2018-2019) başladı. Oradan Teksüt Bandırma’ya geçti. (2019-2020) Sonra Beşiktaş (2020-2021), onu çok parlak bir NBA kariyeri takip etti.”

BATMAN’DAN BANDIRMA’YA: ŞEHMUS HAZER

1999’da Batman’da doğan Şehmus Hazer de Bandırma Kırmızı’dan yetişen oyunculardan biri olduğunu ifade eden Özkök, Hazer’in 2015–2017 arasında burada forma giydiğini belirtti.

KORKMAZ VE YILMAZ DA BANDIRMA GEÇMİŞİNE SAHİP

Gazeteci Özkök, NBA kariyeri bulunan Furkan Korkmaz ve milli takımın önemli isimlerinden Erkan Yılmaz da Bandırma kökenli isimler arasında olduğunu vurguladı.

‘BİR ALTYAPI MUCİZESİ’

“Nedir bu “Bandırma K.” ve kim kurmuştur?” diye soran Özkök, şu ifadeleri kullandı: “Arkasında adını çok iyi bildiğimiz bir şirket ve onun kurucusu var. Banvit. Banvit, 1968 yılında Vural Gönener tarafından kurulmuş bir şirket. Gönener İstanbul doğumlu bir girişimci. Amerikan Koleji’nde okumuş ve Kore Savaşı’nda Türk Birliği’nde çevirmen olarak çalışmış. Gönener hayırseverliği ile bilinen bir kişi. Birçok sosyal sorumluluk projesine öncülük etmiş.”

Özkök, kulübün geçmişi hakkında ise şunları söyledi: “Bandırma K(Kırmızı)” 2005 yılında genç basketbolcu yetiştirme amacıyla kurulmuş bir tür pilot altyapı okulu. Kuruluşundaki adı “Genç Banvitliler…. 2011-2012 sezonuyla birlikte “Genç Banvitliler” adı “Bandırma Kırmızı” olarak değiştirildi.”

