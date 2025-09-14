Fenerbahçe-Trabzonspor Maçının VAR Hakemi Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe-Trabzonspor maçında görev alacak VAR hakemini duyurdu. Fenerbahçe-Trabzonspor maçında VAR hakemi olarak Davut Dakul Çelik görev alacak. AVAR'da ise Serkan Çimen yer alacak.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği dev mücadeleye sayılı saatler kala Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmada görev alacak VAR hakemini duyurdu. Kritik maçta VAR koltuğunda Davut Dakul Çelik yer alacak.

Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın orta hakemi ise Ozan Ergün olacak. Zorlu 90 dakikada Çelik, video destek sistemiyle pozisyonları takip edecek ve gerektiğinde müdahalede bulunacak.

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

