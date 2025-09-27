Fenerbahçe'de Sakatlık Şoku! Ameliyat Oldu
Türk basketbolunun başarılı ekiplerinden Fenerbahçe Beko'nun Angolalı oyuncusu Jilson Bango, ön çapraz bağ yırtığı sonrası diz ameliyatı oldu.
Angola Milli Takımı formasıyla mücadele ettiği Afrika Kupası'nda sol dizinden sakatlık yaşayan Fenerbahçe Beko oyuncusu Jilson Bango'da İstanbul'da yapılan kontrollerde ön çapraz bağ yırtığı tespit edildi.
Bango, bugün Medicana Ataşehir Hastanesi'nde diz ameliyatı geçirdi.
Bango'nun sağlık durumuyla ilgili bilgi veren sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından Bango'ya geçmiş olsun dileklerini iletildi.
