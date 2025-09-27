Fenerbahçe'de Sakatlık Şoku! Ameliyat Oldu

Türk basketbolunun başarılı ekiplerinden Fenerbahçe Beko'nun Angolalı oyuncusu Jilson Bango, ön çapraz bağ yırtığı sonrası diz ameliyatı oldu.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Sakatlık Şoku! Ameliyat Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Angola Milli Takımı formasıyla mücadele ettiği Afrika Kupası'nda sol dizinden sakatlık yaşayan Fenerbahçe Beko oyuncusu Jilson Bango'da İstanbul'da yapılan kontrollerde ön çapraz bağ yırtığı tespit edildi.

Fenerbahçe'de Sakatlık Şoku! Ameliyat Oldu - Resim : 1

Bango, bugün Medicana Ataşehir Hastanesi'nde diz ameliyatı geçirdi.

Bango'nun sağlık durumuyla ilgili bilgi veren sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından Bango'ya geçmiş olsun dileklerini iletildi.

Fenerbahçe Biletini Kesti, Yollar AyrıldıFenerbahçe Biletini Kesti, Yollar AyrıldıSpor
Fenerbahçe ile Antalyaspor Kadıköy'de Karşı Karşıya GeliyorFenerbahçe ile Antalyaspor Kadıköy'de Karşı Karşıya GeliyorSpor

Kaynak: İHA

Etiketler
Fenerbahçe Ameliyat
Son Güncelleme:
Milli Para Yüzücü Defne Kurt Tarih Yazdı! 5'inci Kez Dünya Şampiyonu Oldu Milli Para Yüzücü Defne Kurt Tarih Yazdı! 5'inci Kez Dünya Şampiyonu Oldu
Alman Otomobil Devinden Flaş Karar! 196 Binden Fazla Aracını Geri Çağırdı 196 Binden Fazla Araç Geri Çağırılmaya Başlandı
Real Madrid’in Altın Çocuğuydu! Arda Güler Kararı Belli Oldu: Resmen Duyurdular Arda Güler Kararı Belli Oldu
Galatasaray'da 'Liverpool' Çalışması Başladı Galatasaray'da 'Liverpool' Çalışması Başladı
ÇOK OKUNANLAR
Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası
Borsada İkinci Dalga Operasyonu Borsada İkinci Dalga Operasyonu
Mansur Yavaş, Melih Gökçek'e Ateş Püskürdü: 'Türkiye'nin Yüz Karası Ailenin Her Şeyini İfşa Edeceğiz' 'Türkiye'nin Yüz Karası Ailenin Her Şeyini İfşa Edeceğiz'
Melih Gökçek Döneminde Gong Çalarak Kazanmıştı! Hollandalı Süper Model Bir Vuruşluk Serveti Nerede Harcadı? Hollandalı Süper Model 'Bir Vuruşluk Serveti' Nerede Harcadı?
Bakan Bayraktar Duyurdu: Irak'tan Petrol Akışı Yeniden Başladı Bakan Bayraktar Duyurdu: Irak'tan Petrol Akışı Yeniden Başladı