Milli para yüzücü Defne Kurt, Singapur’da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda 100 metre sırtüstü finalinde altın madalya kazandı. Kariyerindeki 5. dünya şampiyonluğunu elde ederek Türk spor tarihine geçti.

Milli Para Yüzücü Defne Kurt Tarih Yazdı! 5'inci Kez Dünya Şampiyonu Oldu
Milli para yüzücümüz Defne Kurt, Singapur’da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya daha imza attı. Kadınlar 100 metre sırtüstü S10 kategorisinde 1.06.95’lik derecesiyle altın madalya kazanan Defne, kariyerindeki 5. dünya şampiyonluğunu elde etti.

5 BRANŞTA DÜNYA ŞAMPİYONU

Singapur’daki dev organizasyonda daha önce 50 ve 100 metre serbest stil, 100 metre kelebek ve 200 metre bireysel karışıkta şampiyonluk yaşayan milli sporcu, bu kez de sırtüstü yarışında zirveye çıkarak Türk spor tarihinde eşsiz bir başarıya ulaştı.

Milli Para Yüzücü Defne Kurt Tarih Yazdı! 5'inci Kez Dünya Şampiyonu Oldu - Resim : 1
Milli Para Yüzücü Defne Kurt

5 ALTIN MADALYA KAZANARAK TARİH YAZDI

Defne Kurt böylece toplamda 5 altın madalya kazanarak, dünya para yüzme tarihinde adını altın harflerle yazdırdı. Elde ettiği sonuçlarla sadece Türkiye’nin değil, dünya spor camiasının da takdirini toplayan Kurt, başarılarıyla gelecek nesillere de ilham oluyor.

DEFNE KURT KİMDİR?

Milli Para Yüzücü Defne Kurt Tarih Yazdı! 5'inci Kez Dünya Şampiyonu Oldu - Resim : 2

Defne Kurt, 4 Mayıs 2000 tarihinde İstanbul’da doğdu. Galatasaray Spor Kulübünde spora başlayan Kurt, Bahçeşehir Kolejinde eğitim aldı. Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunudur.

Kariyerine devam eden Defne Kurt, Beytullah Eroğlu (2017) ve Sümeyye Boyacı’dan (2022) sonra tarihimizin üçüncü dünya şampiyonu para yüzücüsü oldu.

Defne Kurt, 2018 yılında Avusturya’nın Graz şehrinde düzenlenen Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası’nda sırtüstü kategorisinde üçüncü olmuştu.

200 metre sırtüstü yarışında 2.21.05’lik derecesiyle bronz madalya kazanarak ülkemizi gururlandırmıştı.

Kaynak: AA

