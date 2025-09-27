Fenerbahçe Biletini Kesti, Yollar Ayrıldı

Fenerbahçe, yeni teknik direktör Domenico Tedesco'nun yardımcısı Gökhan Gönül ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulübün efsane oyuncusu Gönül'ün ayrılığı, yönetimdeki değişimlerin gölgesinde gerçekleşirken, Tedesco'nun da geleceği belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe Biletini Kesti, Yollar Ayrıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe Kulübü, yaklaşık iki hafta önce göreve getirilen teknik direktör Domenico Tedesco'nun ekibinde yer alan yardımcı antrenör Gökhan Gönül ile anlaşmasını feshetti. Kulüp içinden sızan bilgilere göre, bu karar sarı-lacivertli yönetimin son dönemde yaşadığı sarsıntıların bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığı duyurdu: "Fenerbahçe, Yardımcı Antrenör Gökhan Gönül ile yollarını ayırma kararı aldı."

TEDESCO'NUN GELECEĞİ DE BELİRSİZ

Öte yandan, Fenerbahçe'de başkan ve yönetim kurulundaki değişimlerin ardından Tedesco'nun da görevine son verilebileceği kulislerde konuşuluyor. Alman teknik adam yönetimindeki takım, lige Trabzonspor galibiyetiyle (1-0) başlamış olsa da, ardından Alanyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kalmış, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Dinamo Zagreb'e yenilerek eleme potasına girmişti.

Fenerbahçe Transferi Resmen DuyurduFenerbahçe Transferi Resmen DuyurduSpor

Ve Anlaşma Tamam! Sadettin Saran Fenerbahçe’ye İlk Transferini YaptıVe Anlaşma Tamam! Sadettin Saran Fenerbahçe’ye İlk Transferini YaptıSpor

Fenerbahçe Taraftarının Ahı Tuttu! Jose Mourinho’nun Benfica’dan Alacağı Parayı Duyunca Şok OlacaksınızFenerbahçe Taraftarının Ahı Tuttu! Jose Mourinho’nun Benfica’dan Alacağı Parayı Duyunca Şok OlacaksınızSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe
Fenerbahçe’de Deprem! Sadettin Saran’dan Ayrılık Kararı: Toplantıda Açık Açık Yüzüne Söyledi Sadettin Saran’dan Ayrılık Kararı
Real Madrid’in Altın Çocuğuydu! Arda Güler Kararı Belli Oldu: Resmen Duyurdular Arda Güler Kararı Belli Oldu
Fenerbahçe ile Antalyaspor Kadıköy'de Karşı Karşıya Geliyor Fenerbahçe ile Antalyaspor Kadıköy'de Karşı Karşıya Geliyor
Ergin Ataman’dan Tokat Gibi Sözler! ‘Futbola Servet Akıyor, Basketbol Yok Sayılıyor’ Ataman’dan Tokat Gibi Sözler!
ÇOK OKUNANLAR
Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası
Borsada İkinci Dalga Operasyonu Borsada İkinci Dalga Operasyonu
Güllü'nün Ölmeden Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: Dehşet Anları Saniye Saniye Ev İçi Kamerasında! Güllü'nün Ölmeden Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
Avrupa'da Kriz Senaryosu: 'Evde Nakit Bulundurun' Avrupa'da Kriz Senaryosu: 'Evde Nakit Bulundurun'
Bakan Bayraktar Duyurdu: Irak'tan Petrol Akışı Yeniden Başladı Bakan Bayraktar Duyurdu: Irak'tan Petrol Akışı Yeniden Başladı