Fenerbahçe Biletini Kesti, Yollar Ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, yaklaşık iki hafta önce göreve getirilen teknik direktör Domenico Tedesco'nun ekibinde yer alan yardımcı antrenör Gökhan Gönül ile anlaşmasını feshetti. Kulüp içinden sızan bilgilere göre, bu karar sarı-lacivertli yönetimin son dönemde yaşadığı sarsıntıların bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığı duyurdu: "Fenerbahçe, Yardımcı Antrenör Gökhan Gönül ile yollarını ayırma kararı aldı."

TEDESCO'NUN GELECEĞİ DE BELİRSİZ

Öte yandan, Fenerbahçe'de başkan ve yönetim kurulundaki değişimlerin ardından Tedesco'nun da görevine son verilebileceği kulislerde konuşuluyor. Alman teknik adam yönetimindeki takım, lige Trabzonspor galibiyetiyle (1-0) başlamış olsa da, ardından Alanyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kalmış, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Dinamo Zagreb'e yenilerek eleme potasına girmişti.

