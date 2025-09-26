Fenerbahçe Taraftarının Ahı Tuttu! Jose Mourinho’nun Benfica’dan Alacağı Parayı Duyunca Şok Olacaksınız

Fenerbahçe’den olaylı bir şekilde ayrılan Jose Mourinho, Benfica’nın başına geçmişti. Sarı-lacivertli ekipten aldığı maaş ve tazminatla tepki çeken Mourinho’nun Portekiz devinden alacağı miktarı duyunca şok olacaksınız. Fenerbahçe taraftarının ahı tuttu. İşte Jose Mourinho’nun Benfica’dan alacağı ücret miktarı…

Son Güncelleme:
Fenerbahçe Taraftarının Ahı Tuttu! Jose Mourinho’nun Benfica’dan Alacağı Parayı Duyunca Şok Olacaksınız
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Jose Mourinho’nun Benfica ile imzaladığı sözleşmenin detayları belli oldu. Benfica Başkanı Rui Costa, Portekizli teknik adamın yıllık kazancı ve sözleşmesinde yer alan özel bir maddeyi açıkladı.

FENERBAHÇE TARAFTARININ AHI TUTTU! BENFICA BAŞKANI BİZZAT AÇIKLADI

Mourinho'nun Fenerbahçe'de 10 milyon 500 bin euro maaş aldığı ve ayrılırken 12 milyon euro tazminat kazandığı söylemlerine yanıt veren Rui Costa, Benfica'daki sözleşmenin bu rakamlardan çok daha düşük olduğunu söyledi. Costa, Mourinho'nun kazancının 3-4 milyon euro seviyesinde olacağını ifade etti.

Fenerbahçe Taraftarının Ahı Tuttu! Jose Mourinho’nun Benfica’dan Alacağı Parayı Duyunca Şok Olacaksınız - Resim : 1

MOURINHO’YA ÖZEL MADDE

Takımın Karabağ yenilgisi sonrası teknik adam değişikliğine gittiklerini belirten Benfica Başkanı, kötü başlangıcın nedenini Kulüpler Dünya Kupası yorgunluğu olarak gösterdi.

Fenerbahçe Taraftarının Ahı Tuttu! Jose Mourinho’nun Benfica’dan Alacağı Parayı Duyunca Şok Olacaksınız - Resim : 2
Benfica Başkanı Rui Costa

Rui Costa'nın en dikkat çeken açıklaması ise Mourinho'nun sözleşmesinde yer alan özel bir madde oldu. Buna göre Portekizli teknik adam, Benfica'dan ayrılmak isterse kulübe tazminat ödemek zorunda kalacak. Costa, Mourinho'nun Benfica'ya duyduğu saygı ve kulübe gelme isteğinin bu anlaşmayı mümkün kıldığını işaret etti.

71 Yıllık Türk Kulübü İflasın Eşiğinde! Formalarını Satışa Çıkarmak Zorunda Kaldılar71 Yıllık Türk Kulübü İflasın Eşiğinde! Formalarını Satışa Çıkarmak Zorunda KaldılarSpor
Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kuraları Çekildi! İşte EşleşmelerTürkiye Kupası 3. Eleme Turu Kuraları Çekildi! İşte EşleşmelerSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Jose Mourinho Benfica
Son Güncelleme:
71 Yıllık Türk Kulübü İflasın Eşiğinde! Formalarını Satışa Çıkarmak Zorunda Kaldılar 71 Yıllık Türk Kulübü İflasın Eşiğinde
Alanyaspor-Galatasaray Maçının VAR Hakemi Belli Oldu Alanyaspor-Galatasaray Maçının VAR'ı Belli Oldu
Alman Otomobil Devinden Flaş Karar! 196 Binden Fazla Aracını Geri Çağırdı 196 Binden Fazla Araç Geri Çağırılmaya Başlandı
Fenerbahçe Taraftarının Ahı Tuttu! Jose Mourinho’nun Benfica’dan Alacağı Parayı Duyunca Şok Olacaksınız Benfica'dan Alacağı Para Pes Dedirtti
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli Ölümü Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli Ölümü
Mahkemeden Karar Çıktı: Kayyım Gürsel Tekin Görevine Devam Edecek Kayyım Gürsel Tekin Görevine Devam Edecek
Okuyucularımızın Dikkatine! Okuyucularımızın Dikkatine!
Özgür Özel'den Mahkemenin 'Gürsel Tekin' Kararına İlk Tepki Özel'den 'Gürsel Tekin' Kararına İlk Tepki
ABD ile Türkiye'nin Doğal Gaz Anlaşmasına Rusya'dan Yanıt Geldi! ABD ile Türkiye'nin Doğal Gaz Anlaşmasına Rusya'dan Yanıt Geldi!