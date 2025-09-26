Fenerbahçe Taraftarının Ahı Tuttu! Jose Mourinho’nun Benfica’dan Alacağı Parayı Duyunca Şok Olacaksınız

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Jose Mourinho’nun Benfica ile imzaladığı sözleşmenin detayları belli oldu. Benfica Başkanı Rui Costa, Portekizli teknik adamın yıllık kazancı ve sözleşmesinde yer alan özel bir maddeyi açıkladı.

FENERBAHÇE TARAFTARININ AHI TUTTU! BENFICA BAŞKANI BİZZAT AÇIKLADI

Mourinho'nun Fenerbahçe'de 10 milyon 500 bin euro maaş aldığı ve ayrılırken 12 milyon euro tazminat kazandığı söylemlerine yanıt veren Rui Costa, Benfica'daki sözleşmenin bu rakamlardan çok daha düşük olduğunu söyledi. Costa, Mourinho'nun kazancının 3-4 milyon euro seviyesinde olacağını ifade etti.

MOURINHO’YA ÖZEL MADDE

Takımın Karabağ yenilgisi sonrası teknik adam değişikliğine gittiklerini belirten Benfica Başkanı, kötü başlangıcın nedenini Kulüpler Dünya Kupası yorgunluğu olarak gösterdi.

Benfica Başkanı Rui Costa

Rui Costa'nın en dikkat çeken açıklaması ise Mourinho'nun sözleşmesinde yer alan özel bir madde oldu. Buna göre Portekizli teknik adam, Benfica'dan ayrılmak isterse kulübe tazminat ödemek zorunda kalacak. Costa, Mourinho'nun Benfica'ya duyduğu saygı ve kulübe gelme isteğinin bu anlaşmayı mümkün kıldığını işaret etti.

