71 Yıllık Türk Kulübü İflasın Eşiğinde! Formalarını Satışa Çıkarmak Zorunda Kaldılar

Süper Lig’den TFF 2. Lig’e düşen Adanaspor’da mali kriz devam ediyor. Takım otobüsüne bile haciz konan turuncu-beyazlılarda başkandan ilginç bir adım geldi.

71 YILLIK TÜRK KULÜBÜ İFLASIN EŞİĞİNDE

Mali krizden dolayı herhangi bir mağazada satışı olmayan Adanaspor’da bireysel çabalarla forma satışları satılmaya başlandı. Kendi çabalarıyla 75 adet forma yaptıran teknik direktör Yüksel Yeşilova, ürünleri satışa koydu.

FORMALARINI SATIŞA ÇIKARMAK ZORUNDA KALDIRLAR

Yeşilova bu formaların 25 tanesini kendisi satın aldı. Futbolcu yakınları da 11 adet forma satın alarak kulübe katkıda bulundu. Deneyimli teknik adam elde edilecek gelirle beraber tesislerin bazı masrafların ödeneceğini ifade etti.

Teknik Direktör Yüksel Yeşilova, sezon başında da futbolcuların maçlarda giydiği formaları kendi imkanlarıyla yaptırmıştı.

