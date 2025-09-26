Defne Kurt Tarih Yazıyor! 4’üncü Altın Madalyasını Türkiye’ye Getiriyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda ülkemizi kadınlar 100m serbest stil S10 kategorisinde temsil eden Defne Kurt, 59.08'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak dördüncü altın madalyasını kazandı.

Defne Kurt, elde ettiği dereceyle Avrupa rekorunu yine kırmış oldu.

TÜRKİYE TARİHİNDE BİR İLK! 4’ÜNCÜ ALTIN MADALYASINI KAZANDI

Şampiyonada daha önce 50m serbest stil, 100m kelebek ve 200m bireysel karışıkta üç altın madalya kazanan Defne Kurt, dördüncü zaferiyle tarihte bunu başaran ilk sporcumuz oldu.

Öte yandan Defne, 21 Eylül'de yapılan kadınlar 50 metre serbest S10 kategorisinde de 27.21'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi olmuştu. Milli sporcumuz, 22 Eylül'de de Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda ülkemizi kadınlar 200m bireysel karışık S10 kategorisinde temsil etti ve 2:28.30'luk derecesiyle 2. altın madalyasını kazanmıştı.

Kaynak: DHA