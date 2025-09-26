Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kuraları Çekildi! İşte Eşleşmeler
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu kuraları TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştirildi. İşte 56 takımın yer aldığı tüm eşleşmeler...
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 3. Eleme Turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
MAÇLAR EKİM AYININ SONUNDA
Kura çekimi sonucunda belirlenen eşleşmelere göre 3. tur karşılaşmaları 28, 29 ve 30 Ekim tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre yapılacak ve kazanan 56 takım, 4. tura yükselecek.
TFF'nin yayınladığı takvime göre, 4. ve son eleme turu ise Aralık ayında düzenlenecek. Bu aşamadan sonra Türkiye Kupası'nda son 32 takım, grup aşamasına geçmeden direkt olarak son 16 yolunda mücadele edecek.
KUPADA TEK MAÇ HEYECANI
Kupada bu turda mücadele edecek 56 takım, tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmalarla bir üst tura çıkmak için sahaya çıkacak. İşte kura sonucu oluşan tüm eşleşmeler:
İşte 3. Tur Eşleşmeleri
TÜMOSAN Konyaspor - 12 Bingölspor
Esenler Erokspor - Ağrı 1970 Spor Kulübü
Orduspor 1967 - Merkür Jet Erbaaspor
Beykoz Anadoluspor - Yalova 77 Spor Kulübü
Çankaya SK - 1461 Trabzon
Fatsa Belediyespor - İmaj Yapı Altyapı Van Spor
Kepez Spor - Sivasspor
Çorum FK - Kütahya Spor
Erciyes Spor Kulübü - Ankara Keçiörengücü
Kahramanmaraşspor - Ümraniyespor
52 Orduspor Futbol Kulübü - Sarıyer
Bursa Yıldırım SK - Corendon Alanyaspor
Sipay Bodrum FK - Zonguldak Spor FK
Hesap.com Antalyaspor - Bursaspor
Karacabey Belediyespor - Malatya Yeşilyurt Spor
Muş Spor Kulübü - Menemen FK
Silifke Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler
Zecorner Kayserispor - Niğde Belediyesi Spor
1926 Bulancak Spor - Alagöz Holding Iğdır FK
Atko Grup Pendikspor - Çorluspor 1947
Karaköprü Belediyespor - Çaykur Rizespor
Gaziantep FK - Karabük İdmanyurdu Spor
Dersimspor - Fethiyespor
Sakaryaspor - Sultan Su İnegölspor
Aliağa FK - Serik Spor
Isparta 32 SK - Beyoğlu Yeni Çarşı FK
Manisa FK - Muğlaspor Kulübü
Kahta 02 Spor - Kasımpaşa
SÜPER LİG EKİPLERİ DE SAHADA
Bu turda Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Alanyaspor, Sivasspor, Gaziantep FK, Kasımpaşa ve Kayserispor da sahne alacak. Rakipleri ise alt liglerden gelen takımlar olacak. Tek maçlı sistemde favoriler kadar sürpriz sonuçlara da açık bir zemin bulunuyor.
Sonraki Durak: 4. Eleme Turu
tur sonunda galip gelen takımlar, Aralık ayında düzenlenecek olan 4. eleme turuna katılacak. Bu turda da mücadele tek maç üzerinden gerçekleşecek ve ardından son 32 takımla Türkiye Kupası'nda yeni bir etap başlayacak.
Kaynak: Haber Merkezi