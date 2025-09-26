Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kuraları Çekildi! İşte Eşleşmeler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 3. Eleme Turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

MAÇLAR EKİM AYININ SONUNDA

Kura çekimi sonucunda belirlenen eşleşmelere göre 3. tur karşılaşmaları 28, 29 ve 30 Ekim tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre yapılacak ve kazanan 56 takım, 4. tura yükselecek.

TFF'nin yayınladığı takvime göre, 4. ve son eleme turu ise Aralık ayında düzenlenecek. Bu aşamadan sonra Türkiye Kupası'nda son 32 takım, grup aşamasına geçmeden direkt olarak son 16 yolunda mücadele edecek.

KUPADA TEK MAÇ HEYECANI

Kupada bu turda mücadele edecek 56 takım, tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmalarla bir üst tura çıkmak için sahaya çıkacak. İşte kura sonucu oluşan tüm eşleşmeler:

İşte 3. Tur Eşleşmeleri

TÜMOSAN Konyaspor - 12 Bingölspor

Esenler Erokspor - Ağrı 1970 Spor Kulübü

Orduspor 1967 - Merkür Jet Erbaaspor

Beykoz Anadoluspor - Yalova 77 Spor Kulübü

Çankaya SK - 1461 Trabzon

Fatsa Belediyespor - İmaj Yapı Altyapı Van Spor

Kepez Spor - Sivasspor

Çorum FK - Kütahya Spor

Erciyes Spor Kulübü - Ankara Keçiörengücü

Kahramanmaraşspor - Ümraniyespor

52 Orduspor Futbol Kulübü - Sarıyer

Bursa Yıldırım SK - Corendon Alanyaspor

Sipay Bodrum FK - Zonguldak Spor FK

Hesap.com Antalyaspor - Bursaspor

Karacabey Belediyespor - Malatya Yeşilyurt Spor

Muş Spor Kulübü - Menemen FK

Silifke Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler

Zecorner Kayserispor - Niğde Belediyesi Spor

1926 Bulancak Spor - Alagöz Holding Iğdır FK

Atko Grup Pendikspor - Çorluspor 1947

Karaköprü Belediyespor - Çaykur Rizespor

Gaziantep FK - Karabük İdmanyurdu Spor

Dersimspor - Fethiyespor

Sakaryaspor - Sultan Su İnegölspor

Aliağa FK - Serik Spor

Isparta 32 SK - Beyoğlu Yeni Çarşı FK

Manisa FK - Muğlaspor Kulübü

Kahta 02 Spor - Kasımpaşa

SÜPER LİG EKİPLERİ DE SAHADA

Bu turda Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Alanyaspor, Sivasspor, Gaziantep FK, Kasımpaşa ve Kayserispor da sahne alacak. Rakipleri ise alt liglerden gelen takımlar olacak. Tek maçlı sistemde favoriler kadar sürpriz sonuçlara da açık bir zemin bulunuyor.

Sonraki Durak: 4. Eleme Turu

tur sonunda galip gelen takımlar, Aralık ayında düzenlenecek olan 4. eleme turuna katılacak. Bu turda da mücadele tek maç üzerinden gerçekleşecek ve ardından son 32 takımla Türkiye Kupası'nda yeni bir etap başlayacak.



