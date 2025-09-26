Fenerbahçe’de Yaprak Dökümü! Sadettin Saran’ın Kulüpten Göndereceği İlk İsim Belli oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de gerçekleşen olağanüstü genel kurul sonucunda başkanlığa seçilen Sadettin Saran, kulüpte dev adımlar atmaya devam ediyor.

Üst üste kötü sonuçlara dur demek isteyen Saran, sürpriz bir gelişmeye imza atmak üzere.

İŞTE SADETTİN SARAN’IN FENERBAHÇE’DEN GÖNDERECEĞİ İLK İSİM

Sözcü’de yer alan habere göre; Sadettin Saran’ın takımdan göndermek istediği ilk isim Futbol Direktörü Devin Özek olduğu ileri sürüldü.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEK

Sadettin Saran, Devin Özbek’le bir araya gelerek görüşme gerçekleştirecek. Takımla ilgili bilgileri aktaracak olan Saran, kararını yönetim kuruluna bildirecek.

YERİNE VOLKAN DEMİREL’İ GETİRMEK İSTİYOR

Sadettin Saran’ın Devin Özek’ten boşalacak Futbol Direktörlüğü görevine Volkan Demirel’i getirmek istediği ise biliniyor.

